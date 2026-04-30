Arteta: "Es penalti claro a Eze y que tengan que revisarlo 13 veces a este nivel me parece inaceptable"

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal FC. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal FC, Mikel Arteta, ha visto "penalti claro" en el lance entre Dávid Hancko y Eberechi Eze en el minuto 79 de su semifinal de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, opinando que "revisarlo 13 veces a este nivel" le parece "inaceptable", a raíz de que la consulta al VAR haya anulado esa decisión con 1-1 en el marcador.

"Yo lo acepto y si vamos al libro y a lo que nos explicaron al principio... de verdad. Es difícil de entender porque en la Premier por ejemplo la mano de Ben White no es penalti, pero en la UEFA sí y lo sabemos. Está bien, ya está, hay un criterio y alguien ha tomado esa decisión", indicó Arteta este miércoles en su rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano al acabar esta ida de semifinales.

"Lo que pasa después con 'Ebs' no lo entiendo. Es un penalti claro, hay contacto y que eso te lo lleven al VAR y que tengan que revisarlo 13 veces para quitar el penalti a este nivel me parece que es inaceptable", apostilló el entrenador 'gunner' visiblemente enfadado.

"Creo que ha habido momentos. Lo primero decir que es un privilegio y un gusto jugar a un ambiente así. Creo que lo que generan en este estadio, la energía, la pasión con la que todo el mundo viene al campo es una cosa impresionante. Ha sido increíble jugarlo. Hemos tenido momentos donde hemos sido superiores, hemos dominado. Es verdad que no hemos materializado más situaciones para marcar otro gol más. Luego hemos tenido un periodo de 15 o 20 minutos en la segunda parte donde no hemos estado bien, por méritos de ellos y por demérito nuestro", añadió.

"Es verdad que el partido ha acabado de una manera diferente después de los cambios, donde hemos sido otra vez el equipo que queríamos ser. Es lo que hay. Podría haber sido diferente. Ya he hablado de la decisión, que en mi opinión cambia el partido. Pero es verdad que hay dos situaciones de ellos y dos nuestras dentro del área, que también podrían ir para cualquier lado. Así que nada, a jugarse todo en Londres, a prepararnos. Nosotros nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier. Y después de eso ya empezaremos a preparar la segunda parte de la semana", vaticinó sobre el futuro inmediato.

"Ha sido el pan de cada día durante diez meses para nosotros, cuatro competiciones. Si al final quieres ganar la Premier y quieres estar en la final de la Champions League, tienes que pasar por eso. Valoro increíblemente el esfuerzo que están dando los jugadores, el cómo están rindiendo y hemos tenido muchas bajas y seguimos teniendo bajas, pero estaremos ahí el sábado y estaremos ahí otra vez seguro el martes", dijo.

"Por desgracia en la segunda parte empezamos un poco descuidados, con varios errores que les dieron impulso y ese fue el momento en el que lo aprovecharon. Es algo que sabíamos que tendríamos que afrontar", agregó.

Luego continuó analizando la utilización clave del VAR. "No lo sé. Ese es su trabajo. Tienen un proceso y, hagan lo que hagan, creo que es lo correcto. No tengo nada que decir. Solo estoy juzgando la jugada, la forma en que ha ocurrido y cómo se ha anulado", recalcó Arteta.

"Cuando has luchado tan duro durante nueve meses para estar en esta posición, ese es otro gol que lo habría cambiado todo con el tiempo. No puede pasar. Lo siento, hemos puesto tanto para esto, tantísimo que esto no puede ocurrir", reiteró sobre el penalti finalmente anulado.

"No estoy aquí para juzgar el proceso, es su proceso, es una decisión clara. Hay que acatarla porque así son las reglas, eso es lo que hemos estado enseñando a los jugadores, a aceptarlo. Cuando hay algo diferente al jugar una semifinal de la Champions League y se cambia, eso no puede suceder", concluyó Arteta en alusión al encuentro de ida en la otra 'semi' del torneo entre Paris Saint-Germain y FC Bayern Múnich.