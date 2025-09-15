Arteta: "Valverde es uno de los mejores entrenadores del mundo"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha asegurado que Ernesto Valverde es "uno de los mejores entrenadores del mundo" y ha advertido del peligro que entraña enfrentarse este martes al Athletic Club en San Mamés en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, además de afirmar que Nico Williams es "un pedazo de futbolista".

"Ernesto es uno de los mejores entrenadores del mundo", declaró en rueda de prensa. "Para mí es un referente. Lleva 20 años en esta profesión y en cada sitio en el que ha estado ha dejado éxitos y también una huella por su forma de comportarse, su humanidad y una forma de hacer las cosas que le separa del resto de entrenadores", añadió.

En otro orden de cosas, Arteta no quiso comentar si Nico Williams, estrella del Athletic, fue objetivo del club inglés este verano. "No puedo hablar, Nico es un pedazo de futbolista, lo disfrutáis cada semana aquí", se limitó a asegurar.

Además, confirmó que ni Martin Odegaard ni Gabriel Jesus, Kai Havertz y Ben White estarán disponibles este martes. "Lamentablemente, ya tenemos algunas bajas, así que eso ya limita en ciertas posiciones. Pero esperamos haber llegado a un punto en el que la competencia y el nivel de rendimiento de los jugadores sean tan altos que podamos hacerlo con eficacia para ganar más partidos", afirmó.

El técnico 'gunner', exjugador de la Real Sociedad, habló también de la rivalidad de su exequipo con el Athletic. "Aterrizamos en Bilbao, que es donde suelo aterrizar cuando vuelvo a San Sebastián, está a una hora en coche. Toda mi familia es de allí, y se siente la pasión, la rivalidad, el ambiente futbolístico. Es genial estar aquí; nunca había estado en este estadio, así que es una buena experiencia", confesó.

Por último, Arteta aseguró que la eliminación en semifinales de la temporada pasada les impulsará este curso. "Los grandes clubes lo intentan siete, ocho o nueve veces y ganan dos. Habrá muchos más fracasos que éxitos. Esa es la naturaleza, esa es la historia de nuestro club y eso es lo que queremos cambiar", finalizó.