La Asamblea Ordinaria de AFE aprueba la gestión de la Junta Directiva

Publicado 03/06/2019 20:57:18 CET

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Ordinaria de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que se ha celebrado este lunes en el Wanda Metropolitano, ha aprobado por unanimidad las cuentas correspondientes al ejercicio 2018 y el presupuesto de 2019, en una jornada en la que se homenajeó a Santi Cazorla, a Ana Buceta y al fútbol femenino.

En un acto presidido por una camiseta de José Antonio Reyes, fallecido el pasado sábado y por el que se guardó un minuto de silencio -como por todos los futbolistas fallecidos en el último año-, y que ha contado con la presencia de más de 350 afiliado/as -la asistencia más multitudinaria de la historia-, los puntos del orden día fueron aprobados con un respaldo del 99,94%.

Entre otros, se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2018 y el presupuesto de 2019. Igualmente, se aprobó la creación de la Comisión Centro AFE, un centro corporativo de la asociación que, llegado el caso, pasaría a ser su nueva sede.

También se informó sobre la Fundación AFE, institución sin ánimo de lucro cuyos fines están encaminados a la difusión de los valores del deporte como principios programáticos del movimiento olímpico, así como la promoción de la actividad del fútbol. Este mismo año, se selló un convenio de colaboración con la Fundación Reina Sofía.

Además, se ratificó a Néstor Susaeta, futbolista del Albacete Balompié, como miembro de la junta directiva de AFE. "Es un orgullo entrar en la junta de AFE, igual que responsabilidad por representar al colectivo. Gracias por la confianza que habéis depositado en mí, en especial a David Aganzo. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Me siento muy identificado con AFE, que considero que está haciendo una gran labor. Trataré de ayudar en todo lo posible", declaró Susaeta.

Por su parte, el presidente de AFE, David Aganzo, agradeció "el compromiso y la unidad" mostradas por los futbolistas en las votaciones que tuvieron lugar en los vestuarios de Primera y Segunda División, en las que eligieron siendo a AFE "sindicato único y, por tanto, mayoritario de cara a la negociación del próximo Convenio Colectivo". "El espíritu de los fundadores de AFE está más vivo que nunca. Era una cuestión de legitimidad y hemos confirmado que AFE es la única voz 100% auténtica de los futbolistas españoles", indicó.

En este sentido, Aganzo reiteró que necesitan un Convenio Colectivo para el fútbol femenino, "el convenio de la igualdad". "El que venga a significar el reconocimiento real y efectivo de los derechos como trabajadoras de nuestras compañeras", dijo. "Para AFE es una acción sindical prioritaria, se trata de dar carta de naturaleza a los derechos como trabajadoras de las futbolistas de nuestro país. Nuestras compañeras deben tener los mismos derechos que nuestros compañeros. Se han ganado por derecho propio ser profesionales", subrayó.

En cuanto a los problemas económicos que han sufrido los futbolistas de clubes como el Reus o el Ontinyent, Aganzo resaltó que desde AFE se han propuesto "una serie de medidas de carácter preventivo, para evitar que el perjudicado, como siempre, sea el futbolista". "La patronal ve este deporte como un negocio y AFE no va a permitir que se juegue con vuestra salud. Vamos a trabajar para que el calendario y los horarios de los partidos queden supeditados a esta cuestión por encima de intereses económicos o mercantiles", afirmó sobre los horarios.

"Debemos ser independientes y transparentes al cien por cien. Es la única manera de alcanzar los objetivos y ser una voz eficaz del/la futbolista. Porque unidos somos uno, porque unidos somos más grandes, porque unidos somos más fuertes", añadió.

HOMENAJE A CAZORLA Y ANA BUCETA

Durante la Asamblea, el presidente de AFE también se acordó de Santi Cazorla, del que destacó que se ha impuesto "con entereza a todas las adversidades" y que ha logrado volver a la selección española. "Santi Cazorla representa a la perfección el espíritu de nuestro colectivo. No rendirse nunca, luchar hasta el final, jamás dar un balón por perdido...", destacó sobre el asturiano.

El futbolista del Villarreal recibió un presente de parte de la asociación para reconocer su lucha. "Es un detalle muy bonito y es de agradecer que después de dos años te reconozcan el sacrificio hecho para volver a jugar al fútbol. Yo siempre digo que no me considero un ejemplo, lo único que he hecho ha sido trabajar y tener la ilusión de volver a jugar. He tenido la suerte de estar rodeado de mucha gente y muy buena, y también gracias a ella he vuelto a jugar", declaró.

"Estoy eternamente agradecido a todos, especialmente a AFE, por todos los detalles que ha tenido y sigue teniendo conmigo. Ojalá podamos compartir más buenos momentos juntos. Y, por supuesto, unidos somos más fuertes...", continuó.

La futbolista del Levante UD Ana Buceta, a la que una lesión apartó de los terrenos de juego durante cuatro años, fue otra de las homenajeadas. "Nos ha dado una lección a todos. Sólo ella sabe lo que sufrió, un calvario que se hizo eterno, pero como en el caso de Santi, su amor, su pasión por el fútbol y su carácter obraron lo que muchos consideraron un milagro", enfatizó el presidente de AFE.

"Me tocó vivir la cara oscura del deporte, con una lesión de cartílago en una rodilla por la que estuve cuatro años sin jugar. Pensé que no iba a poder salir adelante, pero gracias a la gente que tengo alrededor lo he conseguido. En especial quiero darle las gracias al doctor Pedro Guillén, mi salvador. También al Levante y mi familia, que ha sido clave en mi recuperación", señaló Buceta.

Para terminar los reconocimientos, se rindió tributo al fútbol femenino y a los éxitos cosechados en 2018, en concreto a la selección Española Sub-17 (campeona del mundo y de Europa), Sub-19 (campeona de Europa) y Sub-20 (subcampeona del mundo). Ainhoa Marín, Eva Alonso e Irene López (Sub-17); Laia Codina, Anna Torrodá, Yasmin Katie Mrabet, María Echezarreta, María Jiménez, Elena Julve, María Llompart, Ana Marcos, Itziar Pinillos y Rosa Otermín (Sub-19); y Silvia Rubio, Berta Pujadas, Lucía María Rodríguez y Laia Aleixandri (Sub-20) estuvieron presentes en el homenaje.

"Nuestras compañeras han llegado para quedarse para siempre y no hay más que ver cómo empujan las nuevas generaciones", subrayó Aganzo. El acto también honró la figura de José María Borreguero, histórico abogado de AFE durante más de 30 años y que se jubiló el año pasado. "La historia de AFE no se puede entender sin su trabajo y compromiso. Su legado es impagable, entre sus compañeros y los futbolistas. Hoy reconocemos la trayectoria de José María Borreguero, un abogado de primera categoría, un leal compañero y un amigo para siempre", aseveró Aganzo.

Finalizada la Asamblea de AFE, los patrocinadores y colaboradores de la asociación, Adidas, LG, BMW, Sierra Cazorla, Pangea y Charterblu, sortearon diferentes productos entre sus asociados y asociadas.