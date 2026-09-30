Asencio se opera este jueves de una fractura de estrés en la tibia

Raúl Asencio en el banquillo durante el Atlético de Madrid-Real Madrid de LaLiga EA Sports 26-27 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio tendrá que pasar este jueves por el quirófano para intervenirse de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha, según informó este miércoles el conjunto madridista.

El futbolista canario todavía no ha participado en esta nueva temporada a las órdenes de José Mourinho y podría estar de baja ahora varios meses, con la posibilidad de no volver a estar disponible hasta el año 2027.