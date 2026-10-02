La Asociación de Clubes Europeos quiere expandirse a nivel mundial

Archivo - Nasser Al-Khelaïfi durante una rueda de prensa de la EFC - Gerald Matzka/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La European Football Clubes (EFC), la Asociación de Clubes Europeos, va a estudiar "la viabilidad" de poder llevar a cabo una expansión más allá del Viejo Continente por "la necesidad cada vez mayor de establecer una representación significativa de los clubes a escala mundial.

Esta fue una de las decisiones anunciadas durante la 33 Asamblea General de la EFC, celebrada en Copenhague el pasado martes 29 de septiembre de 2026, y que "marcó un paso importante en la estrategia de alcance global de la organización", según un comunicado del organismo publicado este viernes en su página web.

"Siguiendo la dirección establecida por la Junta Directiva de la EFC en su reunión previa a la Asamblea General, el presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaïfi, anunció que la organización emprenderá medidas para crear una organización mundial de clubes de fútbol ('World Football Clubs'), respondiendo así al creciente interés que la EFC despierta entre clubes de fuera de Europa y a la necesidad cada vez mayor de establecer una representación significativa de los clubes a escala mundial", indicó la EFC.

Por este motivo, llevará a cabo "un estudio de viabilidad para analizar la creación" de este nuevo organismo "capaz de representar eficazmente los intereses de los clubes de todo el planeta", con un proceso que "incluirá consultas con todas las partes interesadas relevantes del fútbol internacional".

La EFC recordó que "ya colabora estrechamente con clubes y agentes del fútbol de todo el mundo, y varias de sus iniciativas actuales generan beneficios directos más allá de sus miembros europeos". Así, gracias a un memorando de entendimiento a largo plazo con la FIFA, "desempeña un papel clave" en la ejecución del Programa de Beneficios para Clubes a nivel mundial, "garantizando que los clubes de todo el mundo reciban compensación" por ceder a sus jugadores para el Mundial.

Del mismo modo, la EFC remarcó que logró la creación de un fondo de solidaridad de 250 millones de dólares de la FIFA para los clubes de todo el mundo que no participaron en la primera Copa Mundial de Clubes del año 2025.

"Estas iniciativas complementan el sistema ya establecido en Europa, donde la EFC es también copropietaria -junto con la UEFA- de 'UC3', la empresa conjunta responsable en exclusiva de los derechos y aspectos comerciales de las competiciones de clubes de la UEFA. En conjunto, estas asociaciones garantizan que los clubes tengan una voz real a la hora de definir el crecimiento y el desarrollo de las competiciones en las que participan y de las que reciben fondos de solidaridad", subrayó.

Durante la pasada Asamblea en Copenhague, el presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaïfi, apuntó que la asociación "se ha convertido en una red y plataforma global que permite a los clubes conectar con cualquier entidad". "Generamos beneficios para clubes tanto de dentro como de fuera de Europa. Por eso, ha llegado el momento de crear 'World Football Clubs', porque todos los clubes del mundo merecen estar representados, tener voz y contar con mejores oportunidades para triunfar", aseveró.