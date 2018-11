Aspas: "Hubo interés del Real Madrid, pero ficharon a Mariano"

Publicado 07/11/2018 19:09:42 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta Iago Aspas reconoció este miércoles uno de los rumores del pasado verano sobre el interés del Real Madrid, para "tapar la falta de nueve" que dejó Cristiano Ronaldo, al tiempo que se mostró satisfecho con la mejora de su equipo en los últimos partidos, siendo la próxima cita con el cuadro blanco.

"Gracias a mis compañeros, y gracias a lo que hemos mejorado en estos últimos cuatro partidos me ha ayudado a estar entre los mejores. Hemos mejorado en los últimos partidos pero creo que podemos dar mucho más porque tenemos nivel para ello", indicó en rueda de prensa, sobre su nominación a mejor jugador de LaLiga en octubre.

Aspas valoró el paso al frente de los celestes, con las últimas victorias, en especial desde la defensa. "El fútbol va mucho en dinámicas, cuando las cosas van mal cualquier fallo se nota muchísimo, y cuando las cosas van bien un pequeño fallo no se nota", comentó.

"Hemos intentado empezar desde atrás, mejorar el sistema defensivo porque arriba creo que tenemos bastante gol. Estar todos bastante juntos e intentar defender como un bloque", añadió, antes de referirse a la actualidad de los blancos.

Aspas reconoció el interés del Madrid por ficharle el pasado verano, cuando Cristiano Ronaldo dejó un amplio hueco en el ataque y que pudo ser la mayor causa de la destitución de Julen Lopetegui. "Es cierto que han tenido muchos cambios, alguna baja, pero son el Real Madrid tienen de los mejores jugadores del mundo y esperemos sacar los tres puntos delante de nuestra gente", dijo.

"Conmigo no se pusieron en contacto, pero sí es cierto que hubo interés. No sé si llegaron a hablar entre clubes pero ficharon a Mariano al final del mercado para tapar esa falta de nueve. En el fútbol no se sabe qué va a pasar, pero tengo cuatro años más de contrato y estoy muy contento en mi casa", apuntó.

El delantero internacional comentó la corta duración del técnico vasco en el banquillo del Madrid. "En el fútbol mandan los resultados, tuvieron muchos cambios y la marcha de Cristiano, que a veces no tenían grandes partidos y tapaba muchas carencias con esos goles. No le dio tiempo a poner su método, pero un equipo como el Madrid lo veías octavo o séptimo en la tabla y es normal que la gente o los directivos se pusieran nerviosos", afirmó.