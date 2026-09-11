Athletic y Alavés buscan seguir al alza ante Elche y Racing, y Osasuna sonreír contra el Espanyol

Los jugadores Iñaki Williams y Robert Navarro celebrando la victoria del Athletic Club frente al Atlético de Madrid en el encuentro de LaLiga EA Sports. - Matthieu Mirville / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club buscará este sábado ante un Elche CF necesitado su tercer triunfo consecutivo en LaLiga EA Sports 2026-27, mientras que el Deportivo Alavés querrá mantener su sorprendente segundo puesto con su visita al Racing Club de Santander y además el CA Osasuna pretenderá dar un zarpazo al RCD Espanyol, en partidos de la quinta jornada.

A partir de las 18:30 horas en San Mamés, los locales recibirán a un Elche con el cuchillo entre los dientes tras haber competido, pero sin recompensa, en sus dos anteriores citas. El equipo bilbaíno estará con 'flechita para arriba' tras haber vencido con holgura a RC Celta de Vigo (0-2) y Atlético de Madrid (3-0), rivales directos por zona europea.

En caso de ganar aquí también, el Athletic igualaría la racha de tres triunfos consecutivos que logró dos veces durante el pasado curso, que no obstante fue irregular y quebró sus expectativas ilustradas. Ahora parece que el alemán Edin Terzic ha dado con la tecla para devolver la competitividad e identidad que siempre caracterizó al vestuario 'león'.

Síntoma de ello es el buen estado de forma de Nico Williams, Oihan Sancet y Robert Navarro, que apuntan al once titular junto al capitán Iñaki Williams. Enfrente estará un Elche de vaivenes, a las puertas de haberle empatado al Racing (3-2) y a la Real Sociedad (2-3). Pese a los brotes verdes, su entrenador Martín Anselmi tendrá que modificar algo.

Para colmo, los ilicitanos solo han ganado dos citas ligueras en San Mamés, por 1-2 en la campaña 2014-15 y 0-1 en la 2022-23. Así que para rascar puntos y salir de los puestos de abajo, pondrá foco en su zaga porque es la peor hasta ahora (12 goles en contra) y no se descartan rotaciones. En ataque, Thomas Lemar apunta a su primera titularidad.

UN ALAVÉS ENVALENTONADO ANTE UN RACING EN ZONA TENSA

El Alavés visitará El Sardinero abriendo los duelos sabatinos (14.00 horas) y sin querer despertar de su bonito sueño, por ahora situado en la segunda plaza. Tras firmar su mejor arranque histórico en Primera División, invicto con tres victorias y un empate para lucir 10 puntos, el equipo vitoriano deberá calibrar a domicilio su propia euforia.

De manera provisional ocuparía el liderato si gana, lo que ha logrado tres veces en su historia: jornada 3 de la temporada 1930-31 y jornadas 15 y 16 de la 2001-02. Así, su entrenador Quique Sánchez Flores podría repetir el once inicial que goleó (5-2) a Osasuna; sus armas, Lucas Boyé y Mariano Díaz, habiendo marcado cuatro y tres goles, respectivamente.

Mientras, el Racing buscará reponerse de una reciente derrota (3-2) ante el Rayo Vallecano, sufriendo remontada y quedándose en la zona tensa de la tabla liguera con cuatro puntos. Tras un comienzo con buenas sensaciones y discretos resultados, los de José Alberto López querrán aprovechar la pólvora de Pablo García, Sergio Canales y Yassir Zabiri.

OSASUNA BUSCA DAR UN ZARPAZO EN LA TABLA ANTE EL ESPANYOL

El Sadar acogerá (16.15 horas) un duelo en el que la afición local tendrá que alentar para olvidar la derrota en Vitoria (5-2) e incluso escalar puestos, mientras que el Espanyol llegará en alerta a Pamplona tras esquivar a última hora la derrota en su partido ante el Sevilla (1-1).

Los pupilos de Luis Miguel Ramis, pese a caer en Mendizorroza de manera abultada, saben que hay opción de asomarse a puestos europeos si pinchan otros equipos. Y con ese propósito, Osasuna querrá echar el candado en su estadio, donde se mantiene invicto e imbatible como local.

Enfrente estará un Espanyol que aspira a mirar más alto, habiendo ganado solo en la jornada 1 hasta ahora. Ese objetivo pasa por manejar mejor las segundas partes, cuando los pericos sufren y suelen encajar, como en las derrotas ante la Real Sociedad (1-2) y el Real Madrid (1-2).

Aun así, no se espera que Manolo González cambie el once titular, con presencia presumible de Omar El Hilali, Unai Nuñez, Leandro Cabrera y Roger Hinojo. Además, se espera que siga confiando en sus habituales de arriba como Tyrhys Dolan, Roberto Fernández y Álex Calatrava, soportados desde la medular por Edu Expósito, Gabriel Moscardó y Javier Hernández.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 5 DE LALIGA EA SPORTS.

Racing de Santander - Alavés. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 14.00.

Osasuna - Espanyol. Bestard Servera (C.Balear)16.15.

Athletic - Elche. Orellana Cid (C.Andaluz) 18.30.

Real Madrid - Rayo Vallecano. García Verdura (C.Catalán) 21.00.