Athletic Club - Girona: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

En San Mamés, Athletic Club y Girona buscarán salir de su depresión de resultados. Los rojiblancos cuentan por derrota los tres partidos que han disputado después del parón de selecciones, aunque su sobresaliente arranque liguero con 9 de 9 en las tres primeras jornadas los mantiene en la parte alta de la clasificación, a sólo un punto del tercer puesto. Además, el Athletic no encadena cuatro derrotas consecutivas en partido oficial en una misma temporada desde 2011.

POSIBLES ALINEACIONES

Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Laporte, Boiro; Vesga, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Robert Navarro; Maroan.

Girona: Livakovic; Hugo Rincón, Arnau, Francés, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Iván Martín; Asprilla, Vanat y Bryan Gil.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Athletic Club y Girona de la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el martes 23 de septiembre a las 19.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los gironís se podrá ver por televisión a través de DAZN LaLiga.