El delantero del Athletic Club Iñaki Williams. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y RCD Espanyol se enfrentan este viernes en San Mamés (21.00 horas), en el primer partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los leones buscan asaltar la sexta plaza con el que sería su tercer triunfo consecutivo ante su público, mientras que los pericos intentarán mantener la buena dinámica con la que llegan a Bilbao para seguir alejándose de los puestos de descenso.

San Mamés será el escenario en el que LaLiga EA Sports regrese tras el segundo y último parón de selecciones de 2026. Lo hará con un duelo entre dos históricos del fútbol español como Athletic Club y RCD Espanyol, que llegan a la jornada 13 tras encadenar buenos resultados en las últimas fechas. Los rojiblancos han sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, mientras que los blanquiazules encadenan dos partidos sin perder.

Será el partido 179 entre ambos en Primera División, donde los leones solo se han medido más veces a Real Madrid, FC Barcelona y Valencia. Y es que el Espanyol es el rival al que más veces ha derrotado el Athletic en Liga a lo largo de su historia, aunque en los últimos precedentes los pericos han salido bien parados, con dos victorias el curso pasado y un empate en la segunda vuelta de la temporada 2024-25. Así, los leones no ganan al Espanyol desde octubre de 2024, cuando se impusieron 4-1.

En aquella ocasión Iñaki Williams fue el gran protagonista del partido con un doblete, y es que los pericos son uno de sus rivales favoritos con seis dianas. Además, en los dos últimos partidos en San Mamés ha conseguido marcar --Real Sociedad y Getafe--, por lo que su rendimiento será clave para conseguir el triunfo. Tres puntos que permitirían al Athletic, al menos, dormir en el sexto puesto de clasificación.

Pero más allá del mayor de los Williams, Edin Terzic podría volver a contar de inicio a los dos jugadores más talentosos del ataque athleticzale, Oihan Sancet y Nico Williams, por primera vez desde mediados de septiembre. A ellos, se les sumará en la línea ofensiva el máximo goleador del equipo, Álex Berenguer, que ha participado en seis goles en los tres últimos partidos ligueros --tres goles y tres asistencias--.

En el lado blanquiazul, Eder Sarabia, confeso seguidor del Athletic, querrá seguir dando forma a su Espanyol. Desde su llegada no han perdido y un triunfo en San Mamés los situaría con cinco puntos de margen con respecto al descenso. Sería el tercer triunfo del curso lejos del RCDE Stadium, donde han sumado más puntos (7) que como locales (6) hasta el momento. Eso sí, el Espanyol no encadena dos victorias consecutivas fuera de casa desde finales de 2025.

En lo deportivo, el conjunto catalán, que recuperan a Jofre Carreras, necesitará disfrutar de la mejor versión Roberto Fernández. El internacional español es el máximo realizador del equipo hasta el momento con seis goles en Liga, sin embargo no consigue ver puerta desde que lo hiciera en la jornada seis ante el Rayo Vallecano. Un bache goleador que lo ha acusado el equipo, que solo ha marcado cuatro goles desde entonces.

PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 20.

Athletic Club - RCD Espanyol. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00 horas.

Sábado 21.

Deportivo Alavés - RC Deportivo 14.00 horas.

Rayo Vallecano - Valencia CF 16.15 horas.

Sevilla FC - Real Betis 18.30 horas.

Real Madrid - RC Celta 21.00 horas.

Domingo 22.

FC Barcelona - Villarreal CF 14.00 horas.

Real Racing Club - Real Sociedad 16.15 horas.

CA Osasuna - Málaga CF 18.30 horas.

Getafe CF - Atlético de Madrid 21.00 horas.

Lunes 23.

Levante UD - Elche CF 21.00 horas.