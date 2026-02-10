Athletic y Real buscan acercar la final de Copa en San Mamés

Mikel Jaureguizar (Athletic Club) y Brais Méndez (Real Sociedad) en el derbi vasco de Liga en San Mamés. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Real Sociedad miden fuerzas en San Mamés en el primer envite de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre, un partido en el que los rojiblancos intentarán hacer valer el empuje de su afición para tomar ventaja en una eliminatoria a la que los 'txuri urdin' llegan en su mejor momento de la temporada, inmersos en una racha de 10 partidos sin conocer la derrota.

Por primera vez desde 1987, el camino de los dos conjuntos vascos más laureados, Athletic Club y Real Sociedad, vuelve a cruzarse rumbo a la final de la Copa del Rey. Un derbi vasco que será el 21º que se dispute en la competición copera, en la que el balance es ligeramente favorable a los rojiblancos --ocho victorias, seis empates y seis derrotas--, pero cuyo último precedente acabó con los 'txuri urdin' levantando su tercer título en 2021.

Una final, inédita hasta el momento, entre Athletic y Real Sociedad de la que no pudieron disfrutar las aficiones a causa de las restricciones presentes por la pandemia. Un ambiente frío muy diferente al que vivirán los más de 50.000 aficionados que estarán presentes en las gradas de San Mamés este miércoles, y similar al que vivieron el viejo San Mamés en 1987, cuando un gol de José María Bakero dio el pase a los donostiarras a la final de la Copa, en la que es la última semifinal entre ambos.

Menos hay que echar la vista atrás para encontrar el último derbi vasco, ya que hace 10 días vizcaínos y donostiarras empataron 1-1 en Liga, en San Mamés, en un partido marcado por la expulsión de Brais Méndez, que podrá estar en Copa, y los golazos de Guedes e Iñigo Ruiz de Galarreta, que apunta a titular en la medular junto a Mikel Jauregizar. Duelo liguero que fue la antesala de sus clasificaciones coperas, en las que se deshicieron del Valencia (1-2), en el caso del Athletic, y del Deportivo Alavés (2-3), en el de la Real Sociedad, ambas a domicilio.

Ahora, la ida de semifinales llega en buen momento para los dos equipos. Los de Ernesto Valverde ganaron al Levante (4-2) en Liga el pasado domingo y pusieron fin a una racha de seis partidos sin victoria. Tres puntos que le permiten tomar aire con respecto al descenso y afrontar su sexta semifinal copera en los últimos siete años 100% focalizados en la competición del KO.

Por su parte, el equipo dirigido por Rino Matarazzo es uno de los equipos más en forma de las cinco grandes ligas. Desde la llegada del técnico estadounidense no saben lo que es perder --seis victorias y dos empates--, racha que les ha permitido meterse en sus terceras semifinales de Copa del Rey consecutivas y colocarse octavos en LaLiga EA Sports, a tan sólo tres puntos del sexto puesto, alejando de manera definitiva la parte baja de la clasificación.

Dos renaceres en los que sus hombres gol han sido clave. Gorka Guruzeta y Mikel Oyarzabal llegan a la ida de semifinales en un estado de forma notable. El delantero rojiblanco es otro desde que comenzara 2026, y con el doblete anotado ante el Levante suma ya siete tantos, el segundo que más de las cinco grandes ligas tras Kylian Mbappé (9). Por su parte, el capitán 'txuri urdin' ha visto puerta en cinco ocasiones en los últimos cinco partidos, incluido el duelo de cuartos ante el Deportivo Alavés. Eso sí, ambos se quedaron sin ver puerta en el derbi liguero.

También será clave de cara al partido y la eliminatoria el nivel defensivo del Athletic. Los leones, que fueron una de las mejores defensas en Europa el curso pasado, encadenan 11 partidos seguidos encajando, y además no podrán contar con Yuri Berchiche, mientras que Dani Vivian es duda. Eso sí, la buena noticia para Valverde es que Aymeric Laporte, que formará pareja de centrales con Aitor Paredes, parece totalmente recuperado de su lesión.

Así, las grandes dudas en el once del 'txingurri', que apunta a volver a apostar por Alex Padilla en portería pese a su error en Mestalla, estará en lateral derecho y el acompañante de los Williams y Guruzeta arriba. En el costado defensivo, Jesús Areso podría dar descanso a Andoni Gorosabel, mientras que arriba Nico Serrano y Unai Gómez pugnarán por un puesto en el que también podría entrar Urko Izeta, titular en Mestalla.

En el lado donostiarra, en el que Alex Remiro volverá a ocupar la portería ante la lesión de Unai Marrero, serán Takefusa Kubo, Luka Sucic, Ander Barrenetxea y Arsen Zhakaryan los jugadores que no estarán presentes en San Mamés por lesión. Sí que lo hará Brais Méndez, cuya expulsión en el último derbi le tiene apartado del equipo en la competición liguera hasta el próximo 21 de febrero.

Un centrocampista gallego que estará especialmente motivado y que apunta a la titularidad en el ataque junto a Oyarzabal y Guedes. Además, ya fue decisivo en el derbi de la primera vuelta, en Anoeta, en el que marcó uno de los tres tantos de su equipo (3-2). Por su parte, Guedes también guarda un buen recuerdo de las eliminatorias coperas frente al Athletic, ya que un gol suyo con la camiseta del Valencia, en el partido de vuelta, dejó fuera de la final a los rojiblancos en la temporada 2021-22.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Padilla; Areso, Paredes, Laporte, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Nico Williams, Unai Gómez, Iñaki Williams; Guruzeta.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Pablo Marín, Gorrotxa, Soler, Guedes; Brais y Oyarzabal.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.00/La 1 y Movistar Plus+.