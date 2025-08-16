Athletic - Sevilla: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Athletic Club y Sevilla inauguran su temporada 2025-26 en el estadion de San Mamés, un partido en el que los de Valverde quieren iniciar el curso con buenas sensaciones después de una mala pretemporada ante un equipo andaluz con muchos problemas con las inscripciones.

Posibles alineaciones:

Athletic: Unai Simón; Areso, Paredes, Vivian, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Sannadi.

Sevilla: Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Agoumé, Gudelj; Lukebakio, Sow, Idumbo; Akor Adams.

Fecha y hora del partido:

El enfrentamiento entre Athletic Club y Sevilla se disputará en el estadio de San Mamés el domingo 17 de agosto a las 19.30 horas.

Dónde ver:

El duelo entre el equipo rojiblanco y los hispalenses se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar.