El Atleti hace los deberes antes del Camp Nou

Actualizado 02/04/2019 21:48:12 CET

Godín, Griezmann y el VAR dan vida frente al Girona en un mal partido

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid venció al Girona con goles de Diego Godín y Antoine Griezmann (2-0) en un partido plano y sin emoción, perteneciente a la jornada 30 de la Liga Santander, y permite a los colchoneros seguir la estela del FC Barcelona antes de visitar el Camp Nou este sábado.

El equipo del 'Cholo' Simeone no tuvo su mejor tarde. Con el ambiente frío de un martes en horario laboral, con la Liga sin picante y con el descreído discurso de las matemáticas, el Atleti ganó y nada más. Los rojiblancos estuvieron lejos del 0-4 en Mendizorroza y de su seguridad al calor del Metropolitano. Más puntos que fútbol.

Sin embargo, el partido se sacó adelante en una jugada que dio mucho que hablar. El árbitro no concedió el gol de Godín a instancias de su asistente, pero el remate previo de Griezmann -en posición correcta- no inhabilitó al central uruguayo, que cabeceó a placer ante el estupor de los jugadores catalanes. Dos minutos después, el Wanda estalló.

Hasta el gol, el Atleti había llevado más veces el cántaro a la fuente, pero esto del fútbol no entiende de lógica. Koke la estampó en el larguero al borde del descanso, Morata erró una vaselina clara y firmó otra actuación con más buenas intenciones que buenas decisiones y Griezmann demostró su momento de debilidad en dos acciones evidentes.

El equipo de Eusebio Sacristán, que llevaba tres visitas consecutivas sin perder en la capital de España, no pudo repetir su hazaña copera y apenas generó el peligró de aquel día. Sin Stuani por lesión -su hombre gol-, el cuadro catalán sólo tiró una vez a puerta tras un cabezazo de Doumbia a los dos minutos del partido.

En la segunda mitad, el guión fue más o menos el mismo. Saúl probó suerte desde el corazón del área y Morata estuvo cerca del gol si Alcalá no le hubiese birlado el balón a escasos centímetros de la línea. No obstante, hasta que no participó Vitolo el Atlético no ganó en frescura y profundidad. El canario, pese a su poca aportación desde su fichaje, fue de lo más destacado este martes.

BIEN VITOLO Y GRIEZMANN MATA EL PARTIDO

Sus incursiones dieron aire a los de Simeone antes de que Griezmann matase el partido en el tiempo añadido. El Girona lo intentó con balones colgados, apostando por acumular muchos jugadores en los córners, y batallando en el centro del campo ante la seguridad de Rodri. No hubo suerte para ellos, es más, su última intento permitió el 0-2 del Atleti.

Griezmann fue asistido por Vitolo casi en la línea divisoria. El francés echó a correr y se plantó delante de Gorza Iraizoz. Dos minutos antes había fallado otro mano a mano, pero esta vez pudo marcar de vaselina.

El 'Cholo' realizó un gesto de alivio y el francés le pegó una patada al césped en un claro síntoma de rabia. Esa fue la mejor lectura para los colchoneros. Los puntos y el gol de su líder antes del último reparto de cartas de la temporada. El sábado se dispara la última bala en la Ciudad Condal.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - GIRONA, 0 (0-0, al descanso).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Giménez, Savic, Filipe (Vitolo, min.64); Rodri, Thomas (Correa, min.56), Koke; Saúl, Griezmann y Morata (Juanfran, min.85).

GIRONA: Iraizoz; Pedro Porro, Bernardo, Alcalá, Muniesa, Douglas, Pere Pons (Valery, min.84), Aleix García, Borja García, Portu (Choco Lozano, min.69) y Doumbia (Roberts, min.78).

--GOLES:

1 - 0, min.76, Godín.

2 - 0, min.94, Griezmann.

--ÁRBITRO: Iglesias Villanueva (C.Gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a Arias (min.48) en el Atlético.

--ESTADIO: Wanda Metropolitano. 40.863 espectadores.