El Atleti quiere salir líder de Butarque

Actualizado 03/11/2018 11:07:24 CET

Los colchoneros visitan un estadio maldito en Primera División

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita Butarque este sábado (13 horas) con la intención de salir líder y meter presión al resto de equipos que ocupan la parte alta de la Liga Santander, un duelo de la undécima jornada que se presenta como un buen termómetro para los colchoneros frente a un Leganés que sigue necesitado de puntos.

El equipo de Simeone suma siete jornadas sin perder y acude al feudo blanquiazul sabedor de su dificultad, un estadio donde no han sido capaces de ganar, ni tan siquiera marcar un gol desde que el Lega subiese a Primera División. Dos empates (0-0) alertan a un Atleti que ya sabe lo que es sufrir en Butarque.

Los colchoneros acuden avisados -también- por el tropezón del Barça hace menos de un mes y por la necesidad de sus vecinos del sur de Madrid. Afectados por tres ausencias de importancia como son Godín, capital en el centro de la zaga, Koke y Diego Costa, que pese a no terminar de arrancar esta temporada, siempre es una pieza clave para abrir las defensas rivales.

Para suplirles, el 'Cholo' tiene varias soluciones, una de ellas será poner de titular a Santiago Arias y pasar a Lucas Hernández al central, mientras que Lemar y Correa ocuparán las bandas para dejar a Griezmann y Kalinic en las dos posiciones más adelantadas. El croata buscará desquitarse de su insulso comienzo de temporada.

El Atleti llega a la cita tras haber conseguido dos triunfos consecutivos: ante la Real en Liga (2-0) y frente al Sant Andreu (0-1) en Copa después de superar el escollo copero ante un equipo de Tercera División, una eliminatoria donde resolvió su envite más 'embarazoso' con un once plagado de jugadores del filial.

El cansancio no será excusa para un Atlético, que mirará de reojo el partido ante el Borussia Dortmund en el Wanda. Una fecha marcada en rojo tras la goleada encajada en Alemania y a la que esperan llegar con la inercia positiva que han hilado desde entonces. Enfrente, estará un rival que no hace prisioneros al calor de su gente.

Sólo el Villarreal, en un extraño partido, se llevó los tres puntos de Butarque, donde los pepineros están ofreciendo su mejor nivel. Existe una gran diferencia entre la versión como local y como visitante, circunstancia que agradece el Lega, que regresa a su casa tras dos partidos en la Comunidad Valenciana.

Los de Mauricio Pellegrino, que lograron un punto como bagaje, obtenido en Mestalla, perdieron con el Levante y empataron con el Rayo en Copa del Rey después de comenzar 0-2 a los 20 minutos. Los blanquiazules, también con muchas rotaciones, se levantaron con un doblete de En Nesyri, que podría arrebatarle la titularidad a Guido Carrillo.

¿CARRILLO O EN NESYRI?

El marroquí atraviesa su mejor momento desde que llegó al Lega, cuya inversión por él fue la más alta de su historia, pero la confianza de Pellegrino en Carrillo hace pensar que lo más previsible será la presencia del argentino como '9' de los pepineros. Sí podría haber cambios con la inclusión de Recio o la defensa de cinco, con la titularidad de Tarín.

El Leganés, con las bajas de Bustinza, Muñoz y Rolan -por gripe- es antepenúltimo, ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos y necesita los puntos como el comer si no quiere comenzar a complicar su futuro cuando todavía no se ha cumplido el primer tercio de la competición. Un derbi de máximo nivel, de estilos contrapuestos y con dos técnicos argentinos, que no tuvieron problema en piropearse en la previa del partido.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LEGANÉS: Cuéllar; Juanfran, Tarín, Siovas, Omerou, Jonathan Silva; Rubén Pérez, El Zhar, Óscar Rodríguez, Recio y Carrillo.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Arias, Savic, Lucas, Filipe Luis; Rodri, Saúl, Lemar; Correa, Griezmann y Kalinic.

--ÁRBITRO: Melero López (C.Andaluz).

--ESTADIO: Municipal Butarque.

--HORA: 13.00/Bein LaLiga.