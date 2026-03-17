El Atlético ansía recuperar su estatus europeo en Londres

El defensa del Atlético de Madrid Marc Pubill lucha con el delantero del Tottenham Hotspur Dominic Solanke. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este miércoles (21.00 horas) al Tottenham Hotspur en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26, a la que los madrileños llegarán con la cómoda ventaja cosechada en el Riyadh Air Metropolitano (5-2) y tratarán de certificar su pase a la siguiente ronda, mientras que los londinenses lucharán contra la historia de la competición y sobre todo contra sus fantasmas del presente curso.

El Tottenham Hotspur Stadium se cita en el camino europeo de los pupilos de Diego Pablo Simeone tras cuajar un notable partido hace siete días en su feudo. Una gran salida de los colchoneros, sumada a los graves errores del conjunto inglés, dejaron encaminada la eliminatoria a su favor y ahora buscan asegurar su plaza entre los ocho mejores de la competición.

Así, el Atlético no alcanza los cuartos de final en la Champions League desde la temporada 2023-24 cuando ante el Borussia Dortmund no hizo bueno el resultado de la ida en su estadio y luego cayó estrepitosamente en Alemania (4-5 en el global). Pero ese escenario no pasa por la cabeza de los del 'Cholo' Simeone, que vuelven a suelo británico esta temporada. Sus últimos precedentes como visitantes en Inglaterra no dan confianza, pues salieron derrotados a principios de la fase de liga de esta edición (3-2 ante el Liverpool y 4-0 contra el Arsenal).

En ambas citas, la poca contundencia en área propia dejó en evidencia a una zaga rojiblanca que tiene ahí su talón de Aquiles. De los 11 partidos disputados en la máxima competición europea desde septiembre, en ninguno ha acabado con la portería a cero, lo que supone un nuevo récord negativo para la historia de la entidad en dicho torneo; son 21 goles en contra, lo que significa que el Atlético encaja casi dos goles por partido.

Sin lugar a dudas ese registro preocupa a Simeone, que lo debe subsanar cuanto antes si quiere que su equipo llegue lejos en esta competición. Y con el reto de cortar la sangría saldrán previsiblemente Robin Le Normand y Marc Pubill como comandantes de la defensa, en un once que se espera que sea el mismo que en el encuentro de ida, a excepción de la portería.

Con la inesperada lesión de Jan Oblak, aparece Juan Musso como arquero titular. Sin embargo, su presencia en el Tottenham Hotspur Stadium no despierta preocupación vista su buena actuación esta temporada cuando el equipo ha estado bajo presión. De hecho, el guardameta argentino todavía no ha recibido en Liga un solo tanto; y ya debutó en la Champions en el encuentro de la liguilla ante el Inter de Milán (2-1).

Esta vez el escenario es diferente frente a un Tottenham sumido en plena dinámica negativa de resultados que les coloca con tan solo un punto de margen sobre la zona de descenso en la Premier League. Eso sí, el empate en casa del Liverpool este fin de semana (1-1) insufla cierto optimismo a un conjunto inglés necesitado de alegrías esta temporada, pues no gana un encuentro liguero desde su último partido de 2025.

Por ello, el técnico croata Igor Tudor tiene ante sí el dilema de poner una alineción buscando la machada o por el contrario centrar esfuerzos en la competición doméstica liguera. Para colmo, los 'spurs' luchan también contra la historia: solo en cuatro de las primeras 51 ocasiones, un equipo ha remontado una eliminatoria de Champions tras perder la ida por tres o más goles.

Eso sí, se agarran a sus actuaciones al calor de su afición durante esta edición del torneo europeo, donde han ganado los cuatro partidos sin encajar goles. Eso les da una mínima esperanza de lograr una remontada harto difícil. Para ello, Tudor presumiblemente no experimentará en el once y Guglielmo Vicario volvería a la portería, con Xavi Simons, Mathys Tel y Dominic Solanke como referencias en el ataque.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

TOTTENHAM HOTSPUR: Vicario; Porro, Palhinha, Romero, Van de Ven, Spence; Simons, Gray, Sarr, Tel; y Solanke.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).

--ESTADIO: Tottenham Hotspur Stadium.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.