El Atlético-Barça de la jornada 12 de LaLiga se jugará el domingo 8 a las 21.00 horas

Archivo - El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal, durante el partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid (1-2) disputado en el Estadio Metropolitano - Atilano Garcia / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha confirmado este lunes los horarios de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, en la que el Atlético de Madrid recibirá al FC Barcelona el domingo 8 de noviembre a las 21.00 horas en el partido más destacado del fin de semana, mientras que el Valencia-Real Madrid se jugará el sábado a las 21.00 horas.

Según ha anunciado el organismo en su página web, la jornada arrancará el viernes 6 de noviembre a las 21.00 horas con el encuentro entre el Sevilla FC y el Deportivo Alavés, y concluirá el domingo 8 de noviembre con el choque entre el conjunto rojiblanco y el equipo blaugrana en el mismo horario.

En esa sesión dominical del 8 de noviembre, además del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, se disputarán el Elche CF-Real Betis (14.00), el Real Sociedad-Rayo Vallecano (16.15) y dos partidos en el turno de las 18.30 horas: Celta-Levante UD y Villarreal CF-Getafe CF.

Por su parte, la actividad del sábado 7 de noviembre comenzará con el Málaga CF-R. Racing Club (14.00), a los que seguirán el RCD Espanyol-RC Deportivo (16.15), el duelo norteño entre el CA Osasuna y el Athletic Club (18.30) y el choque entre el Valencia CF y el Real Madrid a las 21.00 horas en Mestalla.