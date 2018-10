Atlético y Barça lamentan las ausencias de Griezmann y Messi para el 'The Best'

Publicado 03/09/2018 20:30:44 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona mostraron su desacuerdo por la no inclusión este lunes de Antoine Griezmann y Leo Messi, respectivamente, entre los tres finalistas al premio 'The Best' que concederá la FIFA el próximo 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de Londres.

El máximo organismo futbolístico desveló que el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus), el croata Luka Modric (Real Madrid) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) serán los tres aspirantes a este galardón, dejando fuera al '7' rojiblanco, campeón del mundo con Francia y de la Supercopa de Europa y de la Liga Europa con su club, y al '10' azulgrana.

Por ello, el Atlético ofreció su disgusto, aunque lo hizo de forma escueta y nada altisonante. Así, se limitó a colgar una foto en su perfil oficial de 'Twitter' de Griezmann en el césped del Wanda Metropolitano con estos trofeos y acompañándola con un breve 'Sin palabras'.

También el FC Barcelona mostró su apoyo a Leo Messi, ganador del doblete Liga-Copa y de la Bota de Oro, a través de su 'Twitter' con el mensaje: 'Sin dudas para los aficionados del Barca. Él es el mejor. Época'