El Atlético se complica Europa en la Liga F y la Real Sociedad afianza su tercera plaza

Nerea Eizagirre durante un partido de la Real Sociedad en la Liga F Moeve 25-26

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid continúa con su mal momento de resultados y se complicó este fin de semana sus opciones de Liga de Campeones para la temporada que viene tras caer en casa ante el RCD Espanyol (0-1), mientras que la Real Sociedad afianzó su tercera plaza ante el Sevilla FC (0-2) y el FC Barcelona y el Real Madrid no fallaron a domicilio ante el Alhama CF El Pozo (0-2) y el Levante UD (1-2), respectivamente, en partidos de la decimosexta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026.

El Atlético sumó un nuevo tropiezo en el campeonato doméstico y en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (Madrid) y no llegará con su mejor ánimo al reto de la Supercopa de España, donde el martes tendrá que librar un derbi contra el Real Madrid para intentar aliviar su mal momento con una nueva final.

El equipo que entrena Víctor Martín fue el que gozó de más y mejores ocasiones ante el conjunto 'perico', pero le faltó puntería, aunque también la madera, en un remate de Amaiur Sarriegi con 0-0, evitó que marcase. Las visitantes, en cambio, sacaron el máximo partido al gran lanzamiento de falta directa de Anna Torrodá antes de la hora para alarga a cinco sus partidos sin perder como visitante y alejarse bastante (13 puntos) del descenso.

El Atlético de Madrid encadenó su sexto partido en la Liga F sin ganar, el noveno entre todas las competiciones, y se queda, con un choque más, a siete puntos de la tercera posición que ocupa la Real Sociedad y que da acceso a la previa de la próxima Liga de Campeones, y a once, con los mismos encuentros del Real Madrid.

El equipo 'txuri-urdin' no falló en su complicada visita al Estadio Jesús Navas donde batió con solvencia por 0-2 al Sevilla FC para afianzarse en su puesto y tener la opción el próximo fin de semana de ponerse a uno del segundo. En su primer encuentro sin su 'pichichi', la delantera Edna Imade, el conjunto que dirige Arturo Ruiz mostró su buena cara de toda la temporada y sentenció a su rival en la segunda mitad, aunque se adelantó en una jugada de fortuna con el remate de Claire Lavolgez acabando dentro después de tocar el poste y la espalda de Esther Sullastres. Nerea Eizagirre hizo el segundo gol minutos después.

En la parte de arriba, el FC Barcelona sacó otros tres puntos al imponerse por 0-2 en su visita al Alhama CF El Pozo, un equipo que prácticamente se limitó a no salir goleado y a defenderse. Pere Romeu, entrenador blaugrana, dio descanso a casi todas sus figuras de cara a la Supercopa, pero su equipo no tuvo problemas para hacerse con el triunfo con goles de Claudia Pina y Caroline Graham Hansen, con la buena noticia del retorno de Patri Guijarro tras varios meses de baja.

El líder mantiene su renta de diez puntos sobre el Real Madrid, que olvidó su revés entre semana en el Estadio Alfredo di Stéfano ante el Athletic Club con una trabajada victoria por 1-2 ante el Levante UD, penúltimo clasificado. Un doblete de Athenea del Castillo antes de la media hora de partido fue clave ante un rival que se mantuvo vivo hasta el final gracias al tanto de Dolores Silva antes del descanso.

El fin de semana dejó también el final de la buena racha del Athletic Club, que llevaba nueve partidos ligueros sin perder y que salió goleado 5-0 del Heliodoro Rodríguez López por el Costa Adeje Tenerife, que se colocó cuarto clasificado superando al Atlético de Madrid y a seis puntos de la Real Sociedad. Paola Hernández, Elba Vergés, Aleksandra Zaremba, Ange N'guessan e Iratxe Pérez hicieron los goles locales.

Además, el Madrid CFF tuvo un buen estreno en el banquillo para José Luis Sánchez Vera con la remontada y victoria en Ipurua ante la SD Eibar (1-3), mientras que el FC Badalona Women y el Granada CF ganaron sus respectivos duelos directos de la parte baja ante el Deportivo ABANCA (1-0) y el DUX Logroño (1-0), respectivamente.