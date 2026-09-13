Alejandro Grimaldo anota de penalti el 0-1 en el Real Sociedad-Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 26-27- Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

El Atlético da un respiro a sus dudas

El equipo rojiblanco hace buenos sus cambios y golea 0-3 a la Real Sociedad en los diez minutos finales

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid sumó este domingo una importante victoria a domicilio al imponerse por 0-3 a la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, tras un partido que se decidió en los últimos minutos y donde los visitantes sacaron partido a los cambios que introdujo Diego Pablo Simeone que le permitieron darse un respiro.

Tenía otro examen a domicilio el equipo colchonero tras dos derrotas seguidas en San Mamés y Anfield, y la logró salvar con más oficio que fútbol ante un conjunto donostiarra, voluntarioso e intenso, pero con no demasiados recursos ofensivos para haber creado más problemas a un rival que acabó muy castigado tras recibir el 0-1 de penalti en el minuto 84.

El Atlético, con Ademola Lookman de islote como '9', Marcos Llorente de mediocentro y repitiendo defensa de tres centrales, no le cogió el pulso al partido desde el inicio. La Real, como era de esperar, le metió intensidad desde el principio y apenas dejó maniobrar a los visitantes, que no fueron capaces de generar demasiado con Alex Baena y Kang-in Lee poco protagonistas.

De todos modos, los locales tampoco amenazaron demasiado a su rival en un choque con más errores que aciertos y donde, curiosamente, la primera ocasión clara fue de los de Simeone. Kang-in Lee dibujó un gran centro y el cabezazo de Hjulmand se fue rozando el palo. Se rozaba en Anoeta el minuto 24 y el Atlético no se pudo asomar mucho más en el resto de primer tiempo.

Los de Rino Matarazzo fueron más dominadores en el tramo final de primer acto y se acercaron con más peligro a las inmediaciones de Jan Oblak. Sucic no aprovechó un balón perdido en el área tras una falta de comunicación en los defensores colchoneros, Guedes vio como su disparo se topaba con el rostro de Hjulmand cuando iba bien dirigido tras una maniobra clásica del portugués, y poco antes del descanso, Sergio Gómez probó los guantes del esloveno con una falta directa al borde del área.

EL ATLÉTICO SACA PARTIDO A LOS CAMBIOS

Tras el paso por los vestuarios, el panorama no cambió demasiado porque al equipo madrileño le continuó costando un mundo desplegarse hacia el campo rival con verdadero peligro, aunque también mantuvo firmeza defensiva para abortar cualquier intento 'txuri-urdin', reducido a un peligroso centro al corazón del área de Ander Barrenetxea que no encontró un pie realista por poco.

La Real echaba de menos una mejor versión de Mikel Oyarzabal, un tanto desaparecido donde más daño hace, mientras que Simeone optó por un triple cambio (Koke, Cardoso y Jonathan David) con el que logró cambiar un poco el designio del choque. Las nuevas piernas mejoraron las prestaciones y con el paso de los minutos y el cansancio en los locales, el Atlético empezó a amenazar más, con Alex Remiro metiendo una buena mano a un disparo dentro del área del delantero canadiense.

Y el partido lo terminó decidiendo una inoportuna mano del joven Ochieng dentro del área que Martínez Munuera decretó como penalti. Alejandro Grimaldo no falló desde los once metros y con la Real volcada con más corazón que cabeza, David, primero, y Giuliano Simeone, después, la ajusticiaron definitivamente para mantener al Atlético a cinco puntos del líder FC Barcelona y tomarse una pequeña revancha de la final de Copa del Rey.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 3 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Beitia, Sarr, Sergio Gómez; Herrera (Zakharyan, min.85), Soler (Gorrotxaregi, min.78); Guedes (Kubo, min.72), Sucic, Barrenetxea (Ochieng, min.72); y Oyarzabal (Óskarsson, min.78).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Hancko, Romero; G.Simeone, Llorente (David, min.60), Hjulmand, Grimaldo; Baena (Cardoso, min.60), Lookman (Ortiz, min.77) y Lee (Koke, min.60).

--GOLES.

0-1, minuto 84. Grimaldo, de penalti.

0-2, minuto 90. David.

0-3, minuto 95. Simeone.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Matarazzo (min.72), Oyarzabal (min.78), por la Real Sociedad, y a Cardoso (min.75), por el Atlético de Madrid

--ESTADIO: Anoeta.