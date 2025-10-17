Atlético de Madrid - CA Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado al CA Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano, en la jornada 9 de LaLiga EA Sports, un partido que debe servir al conjunto de Diego Pablo Simeone para ganar y consolidar sus buenas sensaciones en casa, volviendo a los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, contra el peor visitante de la categoría.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

CA Osasuna: Herrera; Bretones, Catena, Boyomo, Rosier; Moncayola, Torró, Rubén García, Moi Gómez; Víctor Muñoz y Budimir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y CA Osasuna de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 18 de octubre a las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los navarros se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.