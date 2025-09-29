Atlético de Madrid - Eintracht, jornada 2 de la Champions League: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este martes al Eintracht Frankfurt en el Riyadh Air Metropolitano, en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los de Diego Pablo Simeone buscan trasladar la euforia tras golear en el derbi madrileño al Real Madrid (5-2) a la competición continental para lograr sus primeros tres puntos después de la derrota en Anfield ante el Liverpool en su debut.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Baena y Julián Álvarez.

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Doan, Uzun, Skhiri, Chaibi, Knauff; y Burkardt.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt de la jornada 2 de la fase liga de la Liga de Campeones se disputará el martes 30 de septiembre a las 21.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los alemanes se podrá ver por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones.