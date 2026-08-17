El Atlético de Madrid homenajeará a la selección campeona del mundo antes de enfrentarse al Málaga este miércoles

Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial.
Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial. - EUROPA PRESS
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 17:43
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   MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Atlético de Madrid homenajeará a la selección española, flamante campeona del mundo este verano, en la previa de la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Málaga CF, encuentro que se disputa este miércoles a las 21.00 horas, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

   "Minutos antes de que ruede por primera vez el balón en la temporada 2026-27 de forma oficial, nuestro club y nuestros aficionados celebrarán juntos el triunfo de España en el reciente Mundial", informó la entidad madrileña en un comunicado, en el que destacaron a Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, jugadores del conjunto rojiblanco que levantaron la Copa del Mundo tras el triunfo (1-0) ante Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

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