El Atlético de Madrid homenajeará a la selección campeona del mundo antes de enfrentarse al Málaga este miércoles

Los jugadores de la Selección, en el escenario instalado en la Plaza de Cibeles para celebrar el Mundial. - EUROPA PRESS

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid homenajeará a la selección española, flamante campeona del mundo este verano, en la previa de la primera jornada de LaLiga EA Sports ante el Málaga CF, encuentro que se disputa este miércoles a las 21.00 horas, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

"Minutos antes de que ruede por primera vez el balón en la temporada 2026-27 de forma oficial, nuestro club y nuestros aficionados celebrarán juntos el triunfo de España en el reciente Mundial", informó la entidad madrileña en un comunicado, en el que destacaron a Álex Baena, Marcos Llorente, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, jugadores del conjunto rojiblanco que levantaron la Copa del Mundo tras el triunfo (1-0) ante Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.