Atlético de Madrid - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado al Levante en el Riyadh Air Metropolitano, en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos quieren aprovechar su buena dinámica y el jugar antes que Real Madrid, Barcelona y Villarreal para acercar el liderato a cinco puntos de distancia ante un equipo granota que necesita puntuar para alejar unos puestos de descenso donde podría acabar la jornada.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Baena; Julián y Sorloth.

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Elgezabal, Dela Fuente, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti; Carlos Álvarez, Etta Eyong y Brugui.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Levante de la jornada 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 8 de noviembre a las 18.30 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los colchoneros y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal Movistar LaLiga.