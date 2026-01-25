Atlético de Madrid - Mallorca: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibirá este domingo al RCD Mallorca en la jornada 21 de LaLiga EA Sports, con el objetivo entre los madrileños de mantener su lucha por la tercera posición frente al Villarreal CF, a pocos días de aclarar su futuro en la Champions League ante el Bodo/Glimt, mientras que los baleares siguen con altibajos.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Cardoso, Barrios, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Antonio Sánchez, Samú Costa, Mascarell, Virgili; Darder y Muriqi.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Mallorca de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 25 de enero a las 14.00 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los colchoneros y los bermellones se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar Plus+ y M+ LaLiga.