El Atlético de Madrid naufraga en Lyon ante el invicto Olympique

La jugadora del Atlético de Madrid Fiamma, durante un partido de la Liga de Campeones Femenina. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha perdido (4-0) este miércoles a domicilio frente al Olympique de Lyon en la sexta y última jornada de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, en un partido donde las colchoneras han mostrado una imagen muy pobre y se han visto totalmente superadas por unas francesas que acaban esta fase sin conocer la derrota.

Las rojiblancas saltaron al terreno de juego del Groupama Stadium virtualmente clasificadas para disputar los octavos de final de este torneo y, fruto de ello y de la necesidad del OL Lyonnes para certificar su plaza entre las cuatro mejores de la liguilla, cierta relajación hizo que los primeros minutos fuesen de pleno dominio local.

Sin embargo, el primer aviso lo dieron las pupilas de Víctor Martín con un remate de cabeza de Lauren Leal que se topó con el palo derecho de la meta defendida por Christiane Endler. Esta fue la única ocasión de peligro de las visitantes en los primeros compases del encuentro, pues estaban imprecisas con el balón en los pies. Sus oponentes mostraron más solidez, pero sin éxito cuando el esférico llegaba al área de Lola Gallardo.

El Atlético sufría para mantener la posesión y poder cruzar la línea divisoria del campo por culpa de la presión de un Olympique que comenzaba a impacientarse. Ada Hegerberg pudo adelantar a las locales en el minuto 25 con un remate plácido en el área pequeña, pero que Gallardo detuvo con seguridad. Aun así, poco a poco las anfitrionas se sentían más cómodas.

De hecho, ese dominio tuvo recompensa en el minuto 30 en forma de gol. Kadidiatou Diani, que estaba siendo una de las más activas, se deshizo de Andrea Medina con fortuna, habiendo ésta resbalado, para que la francesa entrase en el área sin oposición e intentar asistir a una compañera; pero nuevamente la suerte hizo que el balón tocara en Vilde Boe Risa y se alojara en la portería de Gallardo, quien no pudo hacer nada.

Los infortunios siguieron para las rojiblancas, ya que seis minutos después se quedaron con una futbolista menos en un lance polémico. Luany trató de controlar un balón dividido con Selma Bacha, para quedarse mano a mano ante Endler; la atacante brasileña tiró del pelo de su rival en un aparente gesto involuntario, pero la árbitra Ivana Projkovska no lo vio de tal manera y no dudó en mostrar a Luany la tarjeta roja directa.

El paso por los vestuarios trajo peor suerte para las colchoneras, que vieron cómo a los cinco minutos Projkovska pitó penalti bajo consulta al VAR por una mano de Medina dentro del área. Wendie Renard cogió el balón y anotó el segundo tanto francés. El Atlético, lejos de reaccionar, regaló el tercer gol nada más sacar de centro tras un error de Silvia Lloris y que las locales aprovecharon para que Diani perforara la meta.

El equipo madrileño hacía aguas en defensa y con muy poco el Olympique amenazaba. Ni siquiera olían el balón las delanteras colchoneras y Martín realizó un triple cambio que mitigase algo la ofensiva rival; pero fue en vano, pues minutos más tarde el Olympique puso más tierra de por medio gracias a un gran disparo de Korbin Shrader desde fuera del área.

Tuvo más ocasiones el Olympique para aumentar la herida del Atleti y demostrar, si todavía no lo ha hecho, que este equipo está bien trabajado de la mano del técnico español Jonatan Giráldez. Las francesas acabaron esta liguilla sin conocer la derrota (5V y 1E) y ocupando la segunda posición con los mismos 16 puntos que el Barça Femení.

Por su parte, el Atlético zanjó esta fase en la undécima plaza y tendrá que luchar por una de las plazas restantes para estar en cuartos de final. Su contrincante en ese 'playoff' de octavos lo conocerá este viernes y será el Arsenal, vigente campeón de este torneo, o el Manchester United, al que ya se enfrentó en la jornada 2 con un resultado adverso (0-1).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIQUE DE LYON, 4 - ATLÉTICO DE MADRID, 0 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

OLYMPIQUE DE LYON: Endler; Tarciane (Sombath, min.60), Renard, Engen, Bacha; Heaps (Shrader, min.60), Dumornay (Benyahia, min. 74), Egurrola; Diani (Brand, min.72), Hegerberg (Katoto, min.60) y Chawinga.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lloris (Xènia, min.82), Lauren Leal, Menayo, Medina; Boe Risa (Ana Vitória, min.66), Bartel, Fiamma (Otermin, min.78); Luany, Jensen (Sarriegi, min.66) y Portales (Díaz, min.66).

--GOLES:

1-0, min.30: Boe Risa (p.p.).

2-0, min.52: Renard (p.).

3-0, min.53: Diani.

4-0, min.71: Shrader.

--ÁRBITRA: Ivana Projkovska (MAC). Amonestó con tarjeta amarilla a Tarciane (min.13) por parte del Olympique Lyon, y expulsó con roja directa a Luany (min.36) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Groupama Stadium.