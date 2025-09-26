Atlético de Madrid - Real Madrid: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este sábado (16.15 horas) en la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo al que los rojiblancos llegan con algo más de confianza tras la euforia final de la última remontada doméstica en su feudo, aunque obligados a puntuar para no seguir cediendo terreno, ante un conjunto madridista líder que no quiere sufrir el primer frenazo en un escenario que se le atraganta en los últimos años.

POSIBLES ALINEACIONES

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Julián Álvarez y Baena.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Atlético de Madrid y Real Madrid de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 27 de septiembre a las 14.15 horas en el Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojiblancos y los blancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.