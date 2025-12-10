El Atlético de Madrid salva con empate un irregular partido ante el Bayern

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran un gol. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid ha empatado (2-2) este miércoles en casa frente al Bayern Múnich durante la jornada 5 dentro de la liguilla de la Liga de Campeones Femenina, salvando las rojiblancas un punto para la tabla clasificatoria tras un partido irregular y que se había complicado por el doblete de Pernille Harder para las visitantes.

En el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, en el 12' crearon peligro las locales con un centro de Alexia Fernández desde la banda derecha y donde Glódís Viggósdóttir paseó su brazo en un salto junto a Luany. La árbitra fue avisada por el VAR, revisó la acción y sancionó esa mano dentro del área como penalti, que transformó Vilde Boe Risa.

Luego tuvo Amaiur Sarriegi otra oportunidad, pero mandó arriba su disparo desde fuera del área. Reaccionó entonces el Bayern con una doble llegada, primero un centro-chut que despejó Lola Gallardo y después un derechazo de Klara Bühl a banda cambiada y que la portera local acompañó con la mirada mientras el balón se marchaba a saque de esquina.

También se animó Linda Dallmann en busca del gol e igualmente sin suerte, como tampoco la halló Jovana Damnjanovic en el minuto 41 con una bonita volea lejana y que se estrelló en el larguero. Tras el paso por vestuarios, el equipo muniqués siguió llevando la voz cantante y provocó un penalti en el 52', por mano de Silvia Lloris en un centro lateral.

No obstante, Giulia Gwinn mandó esa pena máxima a las nubes. Lejos de acusar lo ocurrido, el Bayern sí empató en el 63' cuando Bühl se internó por la banda izquierda y cedió el balón a Harder; ésta se giró dentro del área rojiblanca, disparó con la diestra y el balón tropezó en una jugadora rival, cambiando la trayectoria del tiro entrando en el arco.

Las pupilas de Víctor Marín siguieron firmes a pesar de ese 1-2, si bien Harder golpeó una vez más. Cuando transcurría el minuto 78, Bühl repitió ataque por su misma banda; en esta ocasión decidió recortar hacia línea de fondo y centró, con acierto de su compañera para rematar a bocajarro y a media altura, aprovechando la pasividad de las locales.

El carrusel de sustituciones dejó el partido en un ambiente raro, pero Fiamma Benítez rescató al Atlético con un golazo en el 89' para hacer el 2-2 a la postre definitivo; estando al borde del área, recibió un pase de Luany, se perfiló y ejecutó un derechazo que cogió vuelo hasta colarse en la portería rival con leve toque en el travesaño.

Ese golazo de la '21' sirvió a su equipo para no irse de vacío en lo referente a la tabla clasificatoria, donde el conjunto colchonero tiene ahora 7 puntos y ocupa provisionalmente posiciones para avanzar a los octavos de final. Mientras tanto, el Bayern acumula 10 puntos y transita en la frontera entre el top 4 y sus perseguidores.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - BAYERN MÚNICH, 2 (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Lloris (Clos Gómez, min.88), Lauren Leal, Menayo, Medina; Alexia Fernández, Boe Risa (Bartel, min.64), Gaby García, Fiamma; Luany y Sarriegi (Jensen, min.64).

BAYERN MÚNICH: Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Kett (Simon, min.66); Caruso, Tanikawa (Ballisager, min.78); Dallmann (Sehitler, min.78), Harder, Bühl; y Damnjanovic (Schüller, min.66).

--GOLES:

1-0, min.12: Boe Risa (p).

1-1, min.63: Harder.

1-2, min.78: Harder.

2-2, min.89: Fiamma.

--ÁRBITRA: Maria Sole Ferrieri Caputi (ITA). Amonestó con tarjeta amarilla a Gaby García (min.66) por parte del Atlético de Madrid, y a Tanikawa (min.75) en el Bayern Múnich.

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares, 600 personas.