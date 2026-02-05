El Atlético de Madrid viaja a Sevilla con los tres fichajes, pero sin Cardoso ni Sorloth

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista estadounidense Johnny Cardoso y el delantero norugeo Alexander Sorloth no entran en la lista de convocados para la disputa de los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre de este jueves ante el Real Betis, en la que sí figuran los tres futbolistas fichados en el mercado invernal, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas y Ademola Lookman, según confirmó la entidad rojiblanca.

Sorloth no se ha entrenado en toda la semana y continúa pendiente de evolución tras sufrir un fuerte traumatismo durante el partido del pasado fin de semana ante el Levante UD. Por su parte, Cardoso tampoco estará disponible "por unas molestias que sintió en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Real Betis y que le obligaron a retirarse de la sesión de ayer".

Según el parte médico emitido por el Atlético de Madrid, los servicios médicos realizaron unas pruebas al centrocampista "que confirmaron una lesión muscular de bajo grado", por lo que, la igual que el noruego, queda pendiente de evolución.

Quienes sí viajan a Sevilla son los tres nuevos fichajes del club: Rodrigo Mendoza, Ademola Lookma y Obed Vargas. Así, la lista la integran los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas José María Giménez, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill y Robin Le Normand; los centrocampistas Rodrigo Mendoza, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Nico González y Obed Vargas; y los delanteros Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Thiago Almada, Julián Álvarez y Ademola Lookman.