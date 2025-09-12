Atlético de Madrid - Villarreal: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid recibe este sábado en el estadio Riyadh Air Metropolitano al Villarreal (21.00 horas), en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los colchoneros necesitan lograr su primera victoria en la competición si no quieren ceder aun más distancia con la cabeza, mientras que el 'submarino' quiere confirma un arranque de Liga notable en el que se ha estabilizado en los puestos punteros.

Posibles alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Gallagher; Sorloth y Julián Álvarez.

Villarreal: Luiz Junior; Mouriño, Veiga, Foyth, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Moleiro; Mikautadze y Pépé.

Fecha y hora del partido:

El partido entre Atlético de Madrid y Villarreal de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 13 de septiembre a las 21.00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver:

El duelo entre los rojiblancos y los 'groguet' se podrá ver por televisión a través de Movistar Plus+ y Movistar+ LaLiga.