El Atlético de Madrid ya puede ensayar en Montilivi para el Mundial de Clubes

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (14.00 horas) al Girona FC durante la 38ª y última jornada, con los deberes relativamente hechos tanto por los madrileños, teniendo ya asegurada su tercera posición en LaLiga EA Sports, como por los gerundenses, salvados matemáticamente desde el 13 de mayo gracias de su triunfo (0-1) ante el Real Valladolid.

Pese a afrontar esta última cita liguera sin nervios en Montilivi, la temporada no ha ido bien ni para Atlético ni para Girona. A las puertas de la primavera, los pupilos de Diego Pablo Simeone optaban a los tres grandes títulos que había en liza, pero desde el 9 de marzo se le empezó a caer el castillo de naipes tras su derrota (2-1) contra el Getafe.

Verse remontado en el Coliseum sorprendentemente e 'in extremis' fue demoledor para un Atlético que en ese momento lucía en Liga un liderato fugaz. Se lo impidió perder ese compromiso a domicilio, algo que a la larga ha condenado sus aspiraciones. En escasos días, se le esfumaron también la Champions League en octavos y la Copa del Rey en semifinales.

Desde entonces y en los posteriores dos meses y medio, el conjunto colchonero se limitó a dar la cara en su casa y a sestear fuera de ella. Claro está, así le resultó imposible seguir el ritmo del Real Madrid y del FC Barcelona en la lucha por el título liguero, que finalmente fue para los culés en un desenlace suyo de campaña casi para enmarcar.

En el caso del Atleti, el objetivo mínimo de amarrar el tercer puesto se logró matemáticamente en la jornada 37, con un goleada (4-1) al Betis que dejó la sensación de que sus aficionados podrían haber festejado en la Fuente de Neptuno a las puertas del verano. Sin embargo, eso es una realidad paralela, pues en ésta solo les queda el Mundial de Clubes.

A caballo entre el curso 2024/25 y el 2025/26, alterando de hecho el mercado de fichajes, ese renovado Mundial ideado por la FIFA calibrará otra presumible renovación, la de un Atleti que para su centro del campo y para su zaga tendrá que incorporar caras nuevas. Pero hasta entonces, los habituales deberán lidiar con este insulso duelo frente al Girona.

Se lo perderá el esloveno Jan Oblak, cuya ausencia --paradójicamente- ya le ha asegurado el Trofeo Zamora por su mejor coeficiente contra el madridista Thibaut Courtois, convirtiéndose así en el portero con mayor número de estos galardones en toda la historia de la Liga. Pablo Barrios volverá, tras una reciente conmoción cerebral, y además celebrará.

No en vano, el centrocampista canterano llegó el pasado jueves a un acuerdo con el club colchonero para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2030. Otro que parece no seguirán su camino son Axel Witsel y César Azpilicueta, que apuntan al once titular a modo de despedida, si bien Ángel Correa también ve su futuro cada vez más lejos del Atleti.

A expensas de cómo se resolverán sus contratos enjuagando los tiempos del verano con los partidos del Mundial de Clubes, el 'Cholo' Simeone se servirá de sus hombres de confianza contra un adversario que ha acabado la temporada con la lengua fuera. El Girona empezó todo con su histórico debut en la Champions League y terminó luchando por la permanencia.

Una plaga de lesiones condicionó los planes de Míchel Sánchez en el tramo clave de la campaña, y de hecho tanto Miguel Gutiérrez como Donny van de Beek, Bojan Miovski y Bryan Gil continúan sin aparecer en las convocatorias del entrenador vallecano por sus respectivas dolencias, lo cual se repetirá de cara a este encuentro ante el equipo colchonero.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

GIRONA: Juan Carlos; Arnau Martínez, Juanpe, Krejcí, Blind; Arthur, Herrera, Iván Martín; Tsygankov, Portu y Stuani.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Witsel, Lenglet, Azpilicueta; G. Simeone, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C. Extremeño).

--ESTADIO: Municipal de Montilivi.

--HORA: 14.00/Movistar LALIGA TV.