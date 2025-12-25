El Atlético Mineiro ficha al excolchonero Renan Lodi para cinco años

Archivo - Renan Lodi, en un partido con Al Hilal. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clube Atlético Mineiro ha llegado a un acuerdo "en todos los términos" para fichar al lateral izquierdo brasileño Renan Lodi, de 27 años y exjugador entre otros equipos del Atlético de Madrid, "con un contrato de cinco años".

Así lo indicó este miércoles el club de Belo Horizonte en su página web. "La firma final del contrato y el anuncio oficial se producirán tras la finalización y aprobación de los exámenes médicos, previstos para los próximos días", concluyó la breve nota de prensa.

Lodi aterrizó en el Atlético de Madrid en julio de 2019 y abandonó la entidad madrileña cuatro años después, etapa que incluyó entre medias una cesión al Nottingham Forest. Como colchonero disputó 118 partidos oficiales, en los cuales repartió 10 asistencias y marcó 6 goles.

Luego fichó por el Olympique de Marsella, pero solamente estuvo ahí durante la primera mitad del curso 2023/24 y más tarde se marchó al Al Hilal saudí, donde militó desde entonces hasta el pasado septiembre.