Archivo - Synne Jensen se lamenta en una jugada del Atlético de Madrid-Manchester United de la fase de liga de la Liga de Campeones 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Atlético quiere avivar el sueño europeo

El conjunto rojiblanco recibe en la ida del 'playoff' de la Champions Femenina a un Manchester United que ya le derrotó 0-1 en la liguilla

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid Femenino recibirá este jueves en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares (21.00 horas) al Manchester United inglés con la esperanza de confirmar su pequeña mejoría para tomarse la revancha de hacer unos meses y llegar con ventaja al partido de vuelta de la semana que viene del 'playoff' de la Liga de Campeones 2025-2026.

El conjunto rojiblanco inicia su intento de volver a unos cuartos de final de la máxima competición continental seis años después de lograrlo por última vez. Fue en la temporada de la pandemia que acabó con una 'Final a 8' en San Sebastián, donde cayó a partido único por 1-0 ante el FC Barcelona y después de eliminar en los octavos de final a un rival también de Manchester, en su caso el City, por 3-2 y gracias a su victoria 2-1 en la vuelta en la capital.

Ahora, el equipo colchonero intentará sacar adelante este cruce después de haber conseguido el primer objetivo de acabar entre las doce mejores de la fase de liga, en la undécima posición y con sólo siete puntos, y lo tendrá que hacer contra un United al que ya se midió en esta ronda, también en Alcalá de Henares.

Entonces, ese 16 de octubre, el conjunto inglés se llevó una valiosa victoria por la mínima, gracias a un tanto de la sueca Fridolina Rolfö poco antes de la primera media hora de un partido muy disputado y donde las locales no consiguieron sacar provecho a quedarse con una jugadora más antes del descanso.

Ahora, con la lección aprendida y en un partido diferente por ser una eliminatoria a doble partido, el Atlético buscará tomarse una pequeña revancha y trasladar la presión a su rival de cara a la vuelta de la semana que viene de un cruce al que las rojiblancas llegan con el ánimo algo más al alza tras superar una mala racha de resultados.

El equipo madrileño parece haber recuperado parte de su versión de principio de temporada y después de encadenar once partidos sin ganar entre todas las competiciones, ha ganado los dos últimos, 4-0 al Athletic Club en la Copa de la Reina Iberdrola, y 0-1 al Levante UD en la Liga F Moeve para afrontar el reto continental con ganas y dispuesto a aprovechar el calor de su afición.

Será el estreno en la Champions para José Herrera, el nuevo técnico rojiblanco que llegó en lugar del destituido Víctor Martín y que ha intentado modificar algunas de las anteriores cosas, como una defensa de tres centrales que ha dispuesto en sus dos últimos partido y que está por ver si repetirá ante el conjunto mancuniano.

El entrenador colchonero no podrá contar en su once con una pieza importante en el once como la brasileña Luany, sancionada, y confiará en el que el tridente formado por Fiamma Benítez, Synne Jensen y una Amaiur Sarriegi en gran estado de forma pueda hacer daño a un rival con mucho físico, que marcha segundo en su liga a ocho puntos de su vecino Manchester City y que se ha reforzado en el mercado invernal.

Así, el conjunto que entrena Marc Skinner ha fichado a una futbolista importante a nivel ofensivo como la alemana Lea Schüller, que llega del Bayern Múnich, y también a las suecas Hanna Lundkvist y Ellen Wangerheim, mientras que tendrá dos bajas importantes como Rolfö y la inglesa Ella Toone.

"Hemos visto sus últimos partidos de liga. Hicieron fichajes en invierno y tienen un estilo de juego diferente al nuestro. Todos sabemos, incluso las jugadoras mejor que yo, que la Champions se vuelve más difícil y rápida cuanto más avanzas y este es un paso más", advirtió José Herrera.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Gallardo; Fernández, Lloris, Lauren, Menayo, Medina; Fiamma, Boe Risa, Bartel, Jensen; y Sarriegi.

MANCHESTER UNITED: Tullis-Joyce; Janssen, Le Tissier, Sandberg, Riviere; Zigiotti Olme, Miyazawa, Park; Malard, Naalsund y Schüller.

--ÁRBITRA: Silvia Gasperotti (ITA).

--ESTADIO: Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

--HORA: 21.00/Disney+.