Fiamma Benítez: "Sería una alegría inmensa pasar a cuartos de Champions, pero nuestro objetivo es mucho mayor"

Archivo - La jugadora del Atlético de Madrid Fiamma Benítez, durante un partido de la UEFA Women’s Champions League. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Atlético de Madrid Fiamma Benítez aseguró este martes que para el club rojiblanco sería "una alegría inmensa" pasar a los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, pero que el "objetivo es mucho mayor"; y para ello han de vencer al Manchester United inglés en los 'playoffs' a doble partido donde en la ida que se disputa este jueves es "muy importante no conceder goles".

"Para muchas es nuestra primera temporada jugando en Champions y es algo que nos está gustando mucho, no queremos perderlo. Sería una alegría inmensa para todas nosotras poder pasar a esa ronda y estar entre los ocho mejores, pero nuestro objetivo es mucho mayor. Nosotros queremos ser las mejores, entonces para ello tenemos que superar estas rondas. Queremos llegar lo más lejos posible y para ello trabajamos", afirmó la futbolista colchonera en una rueda de prensa telemática.

Los rojiblancas se miden este jueves en el partido de ida de los 'playoffs' de la UEFA Women's Champions League ante el Manchester United. "La Champions está siendo una competición muy bonita. Ya nos hemos medido contra el Manchester United y ya sabemos lo que es jugar contra ellas. Obviamente, vamos con la mentalidad de pasar esa ronda, hacernos fuerte en casa, competir y pasar a cuartos", apuntó.

"Fue un partido en el que competimos muy bien. Sabemos cómo es con cada equipo de Champions. Un equipo como el Manchester United es muy importante no conceder goles ni cometer errores. Es importante capitalizar en nuestras propias ocasiones, cuando tengamos alguna, tenemos que intentar meterla", indicó la española acerca del encuentro ante el conjunto inglés en la liguilla de la UWCL.

En ese sentido, Fiamma Benítez, que está debutando esta temporada en la máxima competición europea, señala que está "aprendido a jugar con ese ritmo" que exige UEFA Women's Champions League y que la "lleva a pensar y ejecutar mucho más rápido". "El ritmo de partido en sí es mucho más alto, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. No hay que cometer errores, hay que ejecutar y pensar muy rápido porque el juego va muy rápido. Ser bastante determinante en las que tengas y poder aprovecharlas para ayudar a tu equipo", subrayó.

"Personalmente, estoy contenta con esa parte mía de la temporada, pero siempre voy al colectivo. Yo quiero que mi equipo gane, quiero sumar de tres en tres, conseguir títulos, entonces, para mí lo más importante es eso. Esta temporada me está tocando marcar más goles, más asistencias, por suerte estoy ayudando a hacer esa parte un poco más determinante. Por suerte he tenido la ayuda de todo el staff, con el que trabajo. Al final todo es un proceso, soy una jugadora joven, lo que yo quiero es conseguir temporada tras temporada superarme", confesó.

En cambio, el Atlético de Madrid no está cuajando una buena temporada. En la Liga F Moeve se encuentran a diez puntos de la tercera plaza que da acceso a poder participar en la próxima edición de la UWCL. Una racha de siete partidos sin ganar que rompieron este domingo venciendo al Levante UD (0-1). "Sabemos la dinámica que teníamos, sabemos la que tenemos ahora, pero al final nuestra mentalidad siempre es la misma. Queremos ganar todos los partidos y seguimos trabajando igual. Lo que pasa es que ahora hemos tenido dos victorias seguidas, pero el trabajo antes también estaba", remarcó.

"Obviamente, mentalmente te viene muy bien y sobre todo antes de enfrentarse a Manchester United, creo que nos viene muy bien, pero nuestra mentalidad siempre es la misma, queremos ganar siempre. Trabajamos siempre para ello y por suerte estos dos últimos partidos han dado sus frutos", incidió.

Esa mala racha trajo consigo la destitución de Víctor Martín y la llegada de José Herrera, que les está ayudando "a tener cosas claras porque tiene su sistema". "Nos da bastante confianza. No es que ahora estemos trabajando y antes no, sino que ahora están saliendo las cosas, pero el trabajo siempre ha sido igual, siempre ha sido bueno. Al final, con él o con cualquiera, vamos a seguir las directrices del 'staff'", reconoció.

Finalmente, Fiamma Benítez deseó poder disputar estos partidos en el Riyadh Air Metropolitano. "Ojalá tengamos la oportunidad de poder jugar grandes partidos o cualquier partido, yo creo que en ese estadio es superespecial y lo estamos deseando. Nuestra afición siempre está presente, es una parte muy importante para nosotras, es fundamental. Siempre nos animan en Liga, en Champions, en Copa de la Reina o en la competición que sea", manifestó.

"Para nosotras es superimportante, es nuestra jugadora número 12. Nos da ese plus y sí que es verdad que en Champions siempre hay un ambiente mucho más especial con la 'musiquita' en Alcalá, que transforma un poco el campo, pues te hace estar más implícito ahí. Nos están apoyando mucho y estos últimos partidos también lo hemos notado bastante, ese apoyo hacia nosotras y lo agradecemos muchísimo", concluyó la valenciana.