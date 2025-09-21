El Atlético sigue sin carburar

Julián Álvarez falla un penalti, Sorloth es expulsado y los de Simeone sufren otro pinchazo ante el Mallorca

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid no ha pasado del empate este domingo ante el RCD Mallorca (1-1) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que el cuadro rojiblanco desperdició un penalti en la primera parte, fallado por Julián Álvarez, y que solo desatascó curiosamente con tras la expulsión de Alexander Sorloth, aunque Vedat Muriqi se encargó de repartir los puntos a cinco minutos del final.

En el Estadi Mallorca Son Moix, los de Diego Pablo Simeone, tras el varapalo ante el Liverpool (3-2), se volcaron durante los primeros 45 minutos en el área de Leo Román, inconmensurable este domingo y que antes del cuarto de hora detuvo un lanzamiento desde los once metros al argentino tras una mano de Raíllo.

Y lo que no fueron capaces de hacer con once lo hicieron con diez; Sorloth, que acababa de entrar, vio la roja por una dura entrada, y a continuación Conor Gallagher inauguró el marcador (min.79). Sin tiempo casi para celebrarlo, Muriqi apareció para poner el 1-1 definitivo (min.85). Con ello, el Atlético se queda a nueve puntos del líder Real Madrid con un partido más; los de Jagoba Arrasate, por su parte, siguen sin ganar -dos empates y tres derrotas-.

Con 'La Araña' retornando al once tras superar sus problemas físicos, el 'Cholo' sacrificó a Javi Galán, Conor Gallagher y Antoine Griezmann del once de Anfield y apostó también por Dávid Hancko y Koke Resurrección en busca de la primera victoria lejos de casa de la temporada, todo en un partido en el que comenzó mordiendo.

Giacomo Raspadori obligó a Leo Román, quizás el gran protagonista de la primera parte, a salir de puños en su intento de gol olímpico en los primeros minutos, y poco después Pablo Barrios se encontraba con el palo en un peligrosísimo disparo que suponía el preludio de la mejor ocasión para el cuadro rojiblanco.

En el minuto 11, Julián Álvarez llegó a línea de fondo y retrasó el balón para la llegada de Hancko; Raíllo, que se iba al suelo para tratar de evitar el golpeo del eslovaco, tocó el balón con la mano y el colegiado decretó penalti. El delantero argentino se plantó en los once metros, pero Leo Román adivinó su lanzamiento y evitó que el marcador se moviese (min.14).

No fue la última actuación del portero ibicenco en la primera parte, en la que frustró también un pase de la muerte de Raspadori a Julián y en la que detuvo un disparo de Nico González desde la frontal. Román también apareció después de que Raíllo desviase hacia su propia puerta un balón de Marcos Llorente.

A las numerosas ocasiones del Atleti se sumó también para los baleares la lesión del albanés Marash Kumbulla, que a los 36 minutos tuvo que abandonar el terreno de juego con molestias en el muslo derecho y que fue sustituido por Pablo Torre. Antes del descanso, Llorente desbarató la mejor ocasión bermellona al arrebatar la pelota a Takuma Asano cuando estaba a punto de plantarse ante Jan Oblak.

En el arranque de la segunda mitad, Román se estiró para negar nuevamente el tanto a un Julián Álvarez que controló de espaldas antes de rematar. Griezmann, que había ingresado poco antes en el terreno de juego, también avisó con un disparo raso que acabó en las manos del guardameta local.

Todo parecía saltar por los aires en el minuto 72, cuando el árbitro Hernández Maeso acudía al VAR para mostrar la roja directa a Alexander Sorloth, diez minutos después de entrar al campo, por una dura entrada sobre Raíllo. "Vamos a intentar ganar sin perder el partido", pedía Arrasate en la segunda pausa de hidratación.

Sin embargo, fue con uno menos cuando el cuadro colchonero consiguió por fin deshacer la igualada; Román repelió un disparo cruzado de Llorente, pero nada pudo hacer cuando Gallagher, llegando desde segunda línea, mandó el esférico al fondo de las mallas (min.79).

Se las prometía felices el Atlético, pero, a cinco minutos del final, Jan Virgili puso un centro al área que llegó a la altura de Vedat Muriqi, que, de cabeza, se encargó de hacer el empate (min.85); cuarto gol en cinco partidos para el kosovar. Siguió insistiendo el Mallorca, pero finalmente todo se resolvió con el reparto de puntos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RCD MALLORCA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (0-0 al descanso).

--ALINEACIONES:

RCD MALLORCA: Leo Román; Morey (Virgili, min.82), Valjent, Raíllo, Kumbulla (Pablo Torre, min.36), Mojica; Darder, Samú Costa (Sánchez, min.67), Morlanes (Abdón Prats, min.82); Asano (Domènech, min.68) y Muriqi.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Hancko; Giuliano (Griezmann, min.62), Koke, Barrios (Gallagher, min.68), Nico González (Ruggeri, min.75); Raspadori (Molina, min.62) y Julián Álvarez (Sorloth, min.63).

--GOLES:

0-1, min.79: Gallagher.

1-1, min.85: Muriqi.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C.Extremeño). Expulsó por roja directa a Sorloth (min.72).

--ESTADIO: Mallorca Son Moix.