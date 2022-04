El Atlético de Simeone y otras noches europeas mágicas

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Desde que Diego Pablo Simeone se hiciera cargo del banquillo del Atlético de Madrid en diciembre de 2011, los colchoneros no conocen la derrota como local tanto en el Vicente Calderón como en el Wanda Metropolitano en eliminatorias de Liga de Campeones. Hasta once equipos -Milan, Barcelona, Chelsea, Leverkusen, Real Madrid, PSV, Bayern, Leicester, Juventus, Liverpool y Manchester United- no han podido con los rojiblancos, que se convierten en un hueso duro de roer como anfitrión.

Hoy deberá remontar frente al Manchester City tras el 1-0 de la ida, de nuevo un resultado en contra en la ida, aunque siempre ha sido sinónimo de triunfo en la vuelta, con tres derrotas en el encuentro de ida como visitante y tres victorias como local. Así, repasamos otras grandes noches que el Atlético del 'Cholo' ha vivido en Champions en los últimos años.

1. Atlético 1-0 FC Barcelona. 2014.

En la ida del Camp Nou ambos conjuntos empataron (1-1) dejando todo abierto para la vuelta en el Estadio Vicente Calderón. Primera gran velada europea del 'súper Atleti' del 'Cholo'. El coraje, la entrega y la ambición de los rojiblancos contagio a la parroquia colchonera en una noche en la que tumbaron a un Barça muy pobre. Valió el gol de Koke, en un encuentro en el que el Atlético desarboló al Barcelona para estar en semifinales de Champions 40 años después, arropados por un Calderón que vibró con la Liga de Campeones.

2. Atlético 2-0 FC Barcelona. 2016.

De nuevo se cruzaban las caras Atleti y Barça. Los segundos tenían ganas de revancha y contaban con un tridente amenazante -Neymar, Suárez y Messi-, y en la ida de cuartos de la 15-16 vencieron 2-1 en el Camp Nou. Pero los rojiblancos no se amilanaron y volvieron a demostrar que como local en Europa son una pesadilla para los rivales. Doblete de Griezmann para poner el 2-0 que daba el pase, una vez más, al Atlético. Otra gran cita para el Vicente Calderón, con una comunión equipo-afición que, como en 2014, fue clave para ver al Atlético pelear por el título en la final.

3. Atlético 1-0 Bayern de Munich. 2016

Tras la euforia de los cuartos, llegaba el todopoderoso Bayern de Guardiola, que llegaba a esa temporada tras ser eliminado en semifinales ante Real Madrid y Barça en las dos anteriores, al feudo rojiblanco. Pero el rodillo alemán tampoco funcionó en el Calderón. Los rojiblancos salieron en manada con el objetivo claro, desdibujando a los alemanes y encarrilando una eliminatoria en la ida en Madrid gracias a un solitario y 'Maradoniano' gol de Saúl Ñíguez. Ese gol sirvió para estar de nuevo en una final, después de defender su ventaja con uñas y dientes en la vuelta en Alemania, en la que fue una batalla táctica ganada por Simeone.

4. Atlético 2-0 Juventus. 2019.

Todo parecía indicar que la Juventus de Cristiano Ronaldo saldría con algo positivo de su visita al Metropolitano en los octavos de la temporada 18-19, pero fue todo lo contrario. Dos zarpazos de Godín y Giménez a balón parado le permitieron lograr una valiosa renta (2-0) de cara a la vuelta. La primera gran noche europea del nuevo estadio rojiblanco, que no sirvió para avanzar en su camino europeo, ya que la Vecchia Signora, con 'hat-trick' de Ronaldo, remontó.

5. Atlético 1-0 Liverpool. 2020.

En octavos de final de la Liga de Campeones 2019-2020, el Liverpool campeón de la competición en la edición anterior se topó en el camino del Atlético. En la ida en el Wanda los rojiblancos impusieron su ley y pudieron defender el gol tempranero de Saúl ante los ataques vertiginosos de los 'reds'. De nuevo dando la talla, y de qué manera, ante uno de los favoritos. Una tarea que culminaron en Anfield, donde supieron resistir al ritmo infernal con el que los ingleses sometieron al Atleti. Pero un excelso Llorente con un doblete permitió avanzar (2-3) a los rojiblancos.