Aubameyang será operado este jueves del menisco externo de su rodilla derecha

Pierre-Emerick Aubameyang, en un partido. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, delantero del RC Deportivo de A Coruña, será operado este jueves de la rodilla derecha "para solucionar las molestias en el menisco externo" que sufrió en el reciente partido de LaLiga EA Sports contra el Real Betis Balompié.

"Aubameyang será intervenido este jueves 24 de septiembre de su rodilla derecha por el traumatólogo Manuel Leyes en el Centro Olympia de Madrid para solucionar las molestias en el menisco externo que sufrió durante el partido contra el Betis", informó el Dépor este miércoles.

"El delantero deportivista recibirá el alta hospitalaria a lo largo del jueves y regresará a A Coruña para iniciar su proceso de recuperación. Su evolución marcará su regreso a los entrenamientos con el grupo", concluyó el breve parte médico de la entidad coruñesa.