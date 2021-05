Augusto Fernández anuncia su retirada deportiva

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino Augusto Fernández, actualmente en las filas del Cádiz, confirmó este jueves su retirada deportiva a los 35 años y tras una carrera que le vio pasar además por el Celta y por el Atlético de Madrid.

"He tomado la decisión de dejar el fútbol. Es una opción que llevo tiempo pensando, se la comuniqué al presidente, entrenador, compañeros, y todos me mostraron que mi importancia en el equipo iba más allá de jugar más o menos. Me pidieron que me quedara, reflexionara y es lo que hice solo y con mi familia. Decidí postergar esa decisión con el objetivo y el deseo personal de volver bien, competir cada día y darnos ese abrazo del objetivo conseguido", expresó Fernández en rueda de prensa recogida por la web del Cádiz.

El mediocentro cree que debe "ser honesto" y aunque "físicamente" se ve "bien", no desea "forzar las cosas". "Honestamente no estoy sintiendo el deseo, esa pasión extrema que siempre me movió y eso me marca que es el momento de decir basta", confesó.

"Mi padre me estaría diciendo que jugara hasta que el fútbol me deje, pero le pido perdón porque no tengo miedo a los finales. Prefiero tomar esta decisión con entereza. Estoy agradecido al míster, al presidente, compañeros, por un año difícil en el que han estado para mí y yo para ellos. Siempre van a estar en mi corazón y tendrán un amigo para llamar", añadió.

Sobre su último club, reconoció su orgullo "de ser y pertenecer" al conjunto cadista, y dejó claro que no le queda "ninguna 'espinita' clavada". "Con el paso del tiempo te das tiempo que es todo aprendizaje y que este es un deporte en el que mandan los resultados, los números. En este momento me doy cuenta que lo que me quedan son esos números, pero sobre todo las personas, compañeros, respeto y hacer las cosas con el corazón", sentenció.

Augusto Fernández comenzó su carrera en River Plate de su país, con el que ganó el Torneo Clausura en 2008 y tras un breve paso por el Saint-Etienne francés, volvió a Argentina para jugar en Velez Sarsfield, con la conquista de otro Clausura en 2011.

Luego llegó el salto a España para jugar en el Celta de 2012 hasta el mercado invernal de la campaña 2015-2016, cuando fue fichado por el Atlético de Madrid, con el que jugó, de titular, la final de la Liga de Campeones de Milán. Sin embargo, una grave lesión de rodilla meses después le tuvo casi un año en el 'dique seco' y no pudo recuperar su sitio en el conjunto rojiblanco, marchándose a China en enero de 2018.

Finalmente, retornó en junio de 2020 al fútbol español para jugar el final de campaña con el Cádiz y ayudarle a ascender a LaLiga Santander, lo que motivó su continuidad, aunque no ha tenido mucha participación en esta temporada, con once partidos y 310 minutos acumulados.