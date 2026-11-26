El jugador del Sabah Ivan Lepinjica (d) y el jugador del FC Barcelona Alejandro Balde disputan el balón durante el partido de la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones en el Estadio Olímpico de Bakú - Синицын Михаил / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lateral izquierdo del FC Barcelona Alejandro Balde no está descartado para el partido de este domingo frente al RC Deportivo tras sufrir un esguince leve en el tobillo derecho, según ha informado este jueves el club blaugrana mediante un comunicado médico.

"El jugador del primer equipo Alejandro Balde sufre un esguince leve en el tobillo derecho. No está descartado para el partido de este domingo contra el RC Deportivo. Su disponibilidad dependerá de su evolución", ha informado la entidad.

En lo que va de temporada, Balde ha sumado un total de seis partidos oficiales con el FC Barcelona --tres en la Liga de Campeones y tres en LaLiga--, acumulando 188 minutos de juego y una asistencia, registrada precisamente este miércoles en Bakú ante el Sabah.

El carrilero, que ya había participado en los últimos compromisos europeos tras pasar varias jornadas como suplente o sin convocar en el campeonato doméstico, ha estado en el campo en la victoria (1-4) de este miércoles en el Estadio Olímpico de Bakú ante el Sabah, en la quinta jornada de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones.

En el encuentro en tierras azeríes, un doblete de Anthony Gordon y los tantos de Karim Adeyemi y Gabriel Jesus dieron el triunfo a los de Hansi Flick, que suman 12 puntos y se afianzan en la zona alta de la clasificación.