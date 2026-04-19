Baptistao tumba al Málaga y deja al Almería en ascenso directo

Almería - Málaga - LALIGA

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La UD Almería venció (3-2) al Málaga este domingo en el derbi andaluz por el ascenso directo en la jornada 36 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Eibar alargó su racha con un 2-1 a la SD Huesca para seguir llamando al 'Top 6'.

El equipo de Rubi triunfó ante su público gracias al gran centro del recién entrado Jon Morcillo y el cabezazo perfecto de Leo Baptistao en el minuto 91. El Almería dejó los tres puntos en casa, para sumar 64 en segunda posición por los 60 de los malagueños, después de celebrar y sufrir en el segundo tiempo.

El derbi, con la mejor entrada de la temporada en el estadio del Almería, lo puso de cara para los locales un doblete de Adri Embarba en la reanudación. Los golazos de Adrián Niño y Haitam Abaida pusieron un 2-2 que, con balones al área, terminó rompiendo un Almería que no le pierde el pulso al ascenso directo, frenando a un Málaga que llevaba nueve partidos seguidos sin perder.

Además, con 58 puntos, el Eibar aprovechó las derrotas de Burgos y Las Palmas para mantenerse al acecho de los puestos de 'playoffs'. El equipo vasco aprovechó una vez más el fortín de Ipurua con los goles de Martón y Sergio Álvarez, más la expulsión de Julio Alonso en un Huesca que no encuentra reacción para salvarse.

La falta de movimiento en la zona roja dab vida de momento a un Cádiz cuesta abajo y sin frenos, pero tres puntos por encima del descenso, que perdió esta vez en su visita al Sporting de Gijón (3-0), y al Real Valladolid, superado (1-0) por un crecido Andorra. Mientras, ambos ya saboreando la permanencia, el Albacete goleó (4-1) al Granada para pasar a los andaluces en la tabla.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 36 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad B - Racing de Santander 1-3.

Las Palmas - Leganés 2-0.

-Sábado.

Zaragoza - Ceuta 2-2.

Castellón - Burgos 3-1.

Cultural Leonesa - Córdoba 1-2.

-Domingo 19.

Andorra - Valladolid 1-0.

Sporting de Gijón - Cádiz 3-0.

Albacete - Granada 4-1.

Eibar - Huesca 2-1.

Almería - Málaga 3-2.

-Lunes 20.

Deportivo de La Coruña - Mirandés 20.30.