Baraja: "Es absurdo que tenga que alinear a siete jugadores profesionales en Copa"

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, calificó este miércoles de "absurda" la normativa de la Copa del Rey que obliga a que siete futbolistas profesionales del primer equipo estén siempre en el campo, una regla que "perjudica" a conjunto valencianista y que impide a los equipos "potenciar" su cantera.

"No tiene sentido la normativa, creo que es absurdo, si tú quieres potenciar tu cantera o si tú quieres poner 11 jugadores jóvenes para que puedan jugar, para que tengan minutos, para que jueguen con el primer equipo del Valencia, que no lo puedas hacer porque hay una norma absurda que dice que tiene que haber 7 profesionales en el campo, no encuentro sentido a esta norma", señaló el técnico en la previa del encuentro ante la UD Logroñés de este jueves (20.00 horas).

En rueda de prensa, Baraja reconoció no saber "por qué no se ha cambiado aún" la normativa de la competición que obliga a tener a siete jugadores del primer equipo sobre el césped. "En la situación que tenemos nosotros, ciertamente, nos perjudica. A mí me gustaría dar la posibilidad de tener más espacio para poner a jugadores que me gustaría que participaran mañana en el partido", valoró.

"Trataremos de hacer una combinación entre los profesionales y los que tienen dorsal del Mestalla, pensando en hacer las cosas bien y competir", agregó sobre el objetivo del equipo 'che', un club que "históricamente en la Copa siempre le ha dado mucha importancia". "Vamos a tener enfrente un rival que si no vas con esa mentalidad y convicción, con esa idea de competir bien, te puedes llevar un disgusto. No sería la primera vez, tenemos que evitarlo, depende de nosotros", zanjó.