Baraja: "Me cansa tener que defender a esta plantilla que se deja el máximo"

Ruben Baraja, head coach of Valencia, protests during the Sanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Valencia CF at Coliseum de Getafe on December 08, 2023, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

"No quiero estar lamentando que el club no me fiche jugadores"



BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este viernes en rueda de prensa tras anunciar la presidenta, Layhoon Chan, que no habría fichajes en el mercado de invierno que no quiere lamentar esta postura del club en público ni perder energía en cosas que no le atañen, si bien sí aseguró estar cansado de tener que defender a sus jugadores constantemente cuando cree que se dejan "el máximo" en cada momento.

"No fichar no es algo que dependa de nosotros, es tema económico de que no se da esa posibilidad. Trato de adaptarme a las situaciones que van sucediendo y salvo sorpresa no tendremos esa opción".

"Desde que acabó el mercado siempre hemos manifestado la realidad del equipo en cuanto a número de jugadores, con una plantilla justa. Tratas de explicárselo, también que para mí es importante que haya competencia en los puestos para tener un rendimiento más alto, y esas dos cosas son fundamentales para mí. A partir de trasladar mi opinión y argumentos, la respuesta es que financieramente no puede ser, que el club no se lo puedo permitir. Pues me centro en sacar rendimiento a mis jugadores".

"Por momentos me cansa tener que defender a esta plantilla cuando tengo la sensación de que se dejan el máximo en cada partido. Toda esta historia viene del verano, cuando todos vosotros tenías unas expectativas orientadas a que el equipo iba a pasar dificultades y a estar abajo. Y estos jugadores han sido capaces de generar otra expectativa, compitiendo", apuntó en rueda de prensa.

Pero con 1 punto sumado de los últimos 12 en LaLiga, reconoció que están en un momento de "cierta dificultad". "Sabíamos que podía pasar, el no conseguir resultados. Tenemos jugadores jóvenes que van creciendo vertiginosamente y el equipo está compitiendo al máximo. Para mí, lo importante y lo que me gusta, es esto. No estar lamentando que el club no me fiche jugadores. Mato por mi equipo y por mis jugadores y tenemos que sacarlo adelante con esfuerzo, compromiso y competir bien los partidos", alegó.

Y es que la 'bomba' en Valencia saltó este jueves cuando la presidenta 'che' confirmó, en la Junta General, que no se podía reforzar al equipo en este mercado invernal. "Podemos darle doscientas mil vueltas a esto. Pero vamos a lo práctico. Lim transmite su mensaje a Layhoon y ella a mí. Cuando yo expongo mis argumentos pero me dicen que económicamente no puede ser, ¿para qué voy a gastar energías en ello?", se preguntó Baraja.

"Tengo que gastarla en gestionar momentos de dificultad como el de ahora, que la gente siga teniendo ilusión, convenver a los jívenes para que compitan como veteranos. En lo otro no gasto energía. Quiero el mejor rendimiento posible para que el Valencia mejore los números de la temporada pasada. Cuando digo que estoy cansado del tema del mercado y de la plantilla, es porque al final estas situaciones no me dan nada a mí como entrenador", se sinceró.

Por otro lado, negó estar haciendo cábalas sobre si el equipo se salvará o no. "No se puede valorar el riesgo de estar más abajo o arriba, esto pasa por ir viendo la temporada. Ahora mismo nadie somos adivinos para saber qué va a pasar hasta terminar LaLiga. Estamos centrados y concentrados en tratar de sacar el máximo de la plantilla que tenemos, exprimir al máximo a los jugadores y encontrar rendimiento positivo. Trato de gastar la energía en que el equipo sea competitivo y tratar de aceptar las más veces posible. Me puedo equivocar, pero esto es en lo que tengo que trabajar", reiteró.

También tiene claro que es momento de apoyar a los jugadores. "Estos mismos jugadores son los que nos tienen que ilusionar. Son nuestros jugadores, la mayoría son jóvenes de aquí y necesitan que los reforcemos, pero siempre dando el máximo, que es lo que nos pide la afición del Valencia", valoró.

"Nosotros estamos construyendo algo, que estamos creciendo como equipo y habrá momentos de dificultad pero el objetivo es competir cada partido, dar el máximo, ser intensos y valientes, agresivos. En ese camino llegarán los puntos y el conseguir el objetivo. Cuando renové mi contrato el objetivo era mejorar la temporada pasada y hacer crecer a jugadores jóvenes; construir algo para el futuro", manifestó.

Por otro lado, confirmó que Gayà y Almeida serán baja contra el Barça y que Selim Amallah estará de vuelta al equipo. "Almeida sigue su proceso, que da sensación de que se siente mejor. Y José está intentando estar pero no acaba de estar bien del todo y es riesgo, sin haber entrenado, que juegue mañana. Amallah está disponible y está en la convocatoria", aseguró.

Un duelo, contra los blaugranas, del que espera cosas muy concisas de sus jugadores. "Si fuera aficionado del Valencia y fuera mañana a ver el partido, querría que mi equipo fuera valiente, agresivo, que arriesgara y fuera a por el partido al 200 por cien. Creo que mañana van a tener esta respuesta. Tenemos que ser contundentes en el compromiso y el esfuerzo, en no perder el hilo de la competición y ponerlo difícil a uno de los mejores equipos de Europa. Con nuestra gente, y con lo que vamos a ofrecer en el partido, estoy convencido de que se lo pondremos difícil al Barça", aseguró.

"El Barça siempre es peligroso. Es un equipo, tiene recursos de todo tipo. Es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad y desdoble por banda. Tiene uno contra uno. Es un equipo muy completo, pero nosotros también tenemos cosas a decir y en Mestalla, más", aportó.

Por otro lado, celebró que el club vaya a homenajear este sábado al exfutbolista valencianista, entre otros clubes, David Silva. "David estuvo aquí, pasó por todos los procesos del club. Es un ejemplo y sin duda que se merece ese homenaje. Espero que David tenga una gran despedida porque se lo merece, por su actitud como persona y porque tiene todos los títulos posibles", aseguró.