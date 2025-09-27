Archivo - Lamine Yamal (FC Barcelona) en una acción del partido de LaLiga EA Sports 2024/25 contra la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça busca el liderato ante la Real Sociedad con Yamal y en Montjuïc

El conjunto blaugrana, con las bajas de Joan Garcia y Raphinha, espera aprovechar el tropiezo del Real Madrid en el derbi

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo (18.30 horas) en el Estadi Olímpic Lluís Companys a la Real Sociedad, en el encuentro correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que se producirá el regreso de Lamine Yamal tras recuperarse de su molestias en el pubis, y también el de Montjuïc, donde el club blaugrana volverá a jugar tras dos choques en el Johan Cruyff y el veto del Ayuntamiento al todavía en construcción Spotify Camp Nou para un duelo donde busca ponerse líder tras el tropiezo del Real Madrid en el derbi.

Con una historia en su cuenta de Instagram, Lamine Yamal confirmó que está de vuelta para este duelo frente a la Real Sociedad, noticia confirmada con su vuelta a los entrenamientos, a la par de Alejandro Balde. Por contra, ante los donostiarras no estarán Raphinha, baja tres semanas por una lesión en el muslo, ni el portero Joan Garcia, que deberá pasar el sábado por quirófano por una lesión de rodilla que le tendrá entre cuatro y seis semanas de baja.

Dos muy malas noticias para Hansi Flick, que no obstante recupera a Alejandro Balde, que podría en breve (pese a las dudas respecto a que pueda ser titular ante la Real) dar descanso a Gerard Martín, y sobre todo a la gran estrella blaugrana, un Lamine Yamal que se lesionó en el último parón de selecciones con España.

Unas molestias en el pubis que le han hecho perderse las dos últimas dos semanas de competición, no estando disponible en los partidos frente al Valencia, al Newcastle (en la 'Champions'), al Getafe y al Real Oviedo. El técnico alemán se limitó a confirmar que el extremo podría tener "algunos minutos", pero su vuelta es un refuerzo anímico para un equipo que de mantener su solidez en casa superaría en la tabla al Real Madrid.

A diferencia de la temporada pasada, el equipo de Hansi Flick ha sabido sobreponerse muy bien a la baja de Yamal, con cuatro victorias en los cuatro partidos que se ha perdido el '10' blaugrana. La ausencia del internacional español la ha sabido aprovechar Marcus Rashford, quien llega a este duelo en un excelente estado de forma y que se estrenará en el Estadi Olímpic Lluis Companys ocupando seguramente el lugar de Raphinha, con Ferran Torres como opción para jugar en un costado si no lo hiciese de inicio el segundo clasificado del Balón de Oro.

Tras recibir el pasado martes el veto del Ayuntamiento de Barcelona a otorgar la licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nou, por deficiencias en materia de seguridad, el Barça tomó la decisión de regresar al Lluís Companys, donde jugó las dos últimas temporadas y poniendo fin así a su andadura en el Estadi Johan Cruyff, pese a su buena suerte tras los dos triunfos holgados frente al Valencia (6-0) y al Getafe (3-0).

En el ámbito deportivo, el conjunto blaugrana llega con muy buenas sensaciones después de lograr una nueva remontada en el encuentro del pasado domingo frente al recién ascendido Real Oviedo (1-3), disputado en el Carlos Tartiere. Los goles de Eric Garcia, Robert Lewandowski y Ronald Araujo le permitieron darle la vuelta al marcador tras haber encajado el primer tanto por un error del portero Joan Garcia, ahora de nuevo protagonista por su lesión que dará paso, de nuevo, a la titularidad del veterano Wojciech Szczesny, que llegó para suplir al de nuevo lesionado Marc-André ter Stegen.

Pero el Barça está en buena dinámica, con una última victoria que les deja segundos con 16 puntos sumados de 18 posibles. Y con el objetivo de lograr el quinto triunfo consecutivo, el Barça se medirá este domingo a la Real Sociedad, que también viene de vencer en su último compromiso liguero. En el caso del equipo Sergio Francisco Ramos fue frente al RCD Mallorca (1-0), con un único tanto de Mikel Oyarzabal que le permitió sumar la primera victoria de la temporada y salir así del descenso, tras encajar tres derrotas seguidas previamente.

UNA REAL CON DUDAS

No está teniendo un inicio fácil el técnico 'txuri-urdin', que tiene encima la sombra alargada de Imanol Alguacil. Este triunfo frente al conjunto mallorquín permitió al extécnico del filial donostiarra tomar un poco de aire antes de esta visita complicada al Estadi Olímpic Lluis Companys, donde la Real Sociedad cayó el año pasado por 4-0.

Esta goleada estuvo muy condicionada por la expulsión del defensa Aritz Elustondo en el minuto 17 de encuentro. Dos goles en cinco minutos de Marc Casadó y Gerard Martín permitieron al Barça sentenciar el choque antes del descanso y llevarse los tres puntos ante un equipo visitante que no pudo resistir tantos minutos en inferioridad.

Y si el Barça llega con ausencias, la Real Sociedad tampoco está libre de lesiones. Más allá del islandés Orri Steinn Óskarsson, de baja hasta octubre, están en el dique seco el refuerzo de Yangel Herrera --lesionado en los isquiotibiales-- e Iñaki Rupérez no podrá jugar por problemas en el menisco. Además, el veterano Aritz Elustondo es duda por un golpe en la costilla.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Carlos Soler, Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 18.30/Movistar LaLiga.