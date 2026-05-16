El Barça busca el pleno en casa en el adiós de Lewandowski del Camp Nou

Robert Lewandowski celebra el título de la Liga del FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Real Betis en el Spotify Camp Nou (21.15 horas) en el partido que cierra la jornada 37 de LaLiga EA Sports, un duelo entre dos equipos ya sin objetivos a nivel de clasificación pero con alicientes todavía sobre la mesa, especialmente para unos 'culers' que quieren firmar una temporada perfecta como locales y que vivirán el último partido en casa de una de sus estrellas, un Robert Lewandowski que ha anunciado su marcha.

Será el único encuentro fuera del horario unificado de las 19.00 horas porque ni el Barça ni el Betis se juegan ya nada en la clasificación. Los de Hansi Flick conquistaron matemáticamente el título hace dos jornadas tras ganar El Clásico al Real Madrid (2-0), mientras que el conjunto verdiblanco aseguró el pasado martes la quinta plaza y su regreso a la Liga de Campeones.

Pese a ello, el campeón todavía tiene un reto estadístico de enorme valor simbólico. El Barça puede convertirse en el primer equipo de la historia de LaLiga en completar una temporada con pleno de victorias como local en una competición de 20 equipos, después de haber ganado todos sus encuentros en casa hasta el momento. El club blaugrana ya terminó ligas invicto como local, pero nunca con un pleno absoluto de triunfos.

El equipo de Flick llega, eso sí, tras una derrota intrascendente en Mendizorroza (1-0) ante un Deportivo Alavés que aprovechó el cansancio físico y mental del campeón después de la multitudinaria rúa de celebración del título por las calles de Barcelona. El conjunto blaugrana firmó un partido muy gris, sin apenas profundidad ni disparos entre palos, y acabó despidiéndose de cualquier opción de alcanzar los 100 puntos.

El técnico alemán aprovechó además el duelo en Vitoria para introducir rotaciones y dar minutos a jóvenes del filial, como el central Álvaro Cortés, debutante con el primer equipo, en una noche marcada por la desconexión colectiva y por la intensidad de un Alavés que se jugaba media permanencia.

Ahora, ya sin presión competitiva, el Barça afrontará su último partido de la temporada en el Spotify Camp Nou con el deseo de regalar otra victoria a su afición y prolongar una campaña doméstica casi impecable. Flick recupera además a Raphinha tras sanción, aunque no podrá contar con el lesionado Lamine Yamal.

Para los aficionados locales, será además la última oportunidad para ver a Robert Lewandowski vistiendo la camiseta azulgrana en casa. Todavía le restará el duelo de la última jornada en Mestalla, pero este domingo el delantero polaco pisará por última vez la que ha sido su casa durante las últimas cuatro temporadas.

En una jornada emotiva, la parroquia azulgrana podrá despedir al que ha sido uno de sus goleadores de referencia en los últimos años, que se va de 'Can Barça' con 119 goles en 191 partidos, con tres títulos de LaLiga EA Sports, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Enfrente estará un Betis que aterriza en Barcelona con el objetivo de cerrar el curso con buenas sensaciones tras certificar matemáticamente su presencia en la próxima 'Champions'. Los de Manuel Pellegrini vencieron el martes al Elche (2-1) gracias a los goles del 'Cucho' Hernández y Pablo Fornals, en un encuentro en el que supieron sufrir antes de aprovechar su superioridad numérica en la segunda mitad.

El conjunto verdiblanco, ya dueño indiscutible de la quinta posición, podría presentar rotaciones pensando únicamente en terminar el curso de forma competitiva. Pellegrini no podrá contar con los sancionados Diego Llorente y 'Cucho' Hernández, mientras que Aitor Ruibal, Ortiz y Bartra siguen lesionados y Ricardo Rodríguez es duda.

En la primera vuelta, el Barça se impuso con claridad en La Cartuja (3-5) en uno de los partidos más espectaculares del campeonato, liderado por un 'hat-trick' de Ferran Torres en una goleada que consolidó entonces el liderato azulgrana.

Además, el historial liguero en Barcelona favorece claramente al conjunto 'culer'. De los 59 precedentes, el Barça ganó 45, hubo ocho empates y el Betis solo logró seis victorias, aunque una de ellas llegó recientemente, en diciembre de 2021, con un 0-1 en el Camp Nou. La pasada temporada, ya en Montjuïc, ambos equipos empataron 1-1.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Araújo, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Pedri; Roony, Fermín, Ferran Torres; y Lewandowski.

REAL BETIS: Pau López; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa, Fidalgo; Chimy Ávila, Riquelme y Bakambu.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.15/Movistar+ LaLiga.