El Barça campeón se da un baño de masas en Barcelona en la rúa de Liga y Supercopa

Rúa de campeones del FC Barcelona para celebrar los títulos de Liga y Supercopa en la temporada 2025/26 - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El primer equipo masculino del FC Barcelona está celebrando este lunes por las calles de Barcelona la rúa de los campeones de LaLiga EA Sports y de la Supercopa de España, conquistadas esta temporada, en un multitudinario baño de masas con centenares de miles de aficionados blaugranas acompañando al equipo de Hansi Flick, de nuevo protagonista, en una tarde festiva que arrancó en el Spotify Camp Nou.

La celebración llega apenas un día después de que el Barça certificara el título liguero al imponerse este domingo al Real Madrid (2-0) en El Clásico disputado en el Spotify Camp Nou, en la jornada 35 del campeonato, en una temporada en la que el conjunto blaugrana ha vuelto a dominar el fútbol español, pues también levantó en enero la Supercopa de España.

La comitiva arrancó a las 17.20 horas, 20 minutos después de lo previsto, desde el Spotify Camp Nou, con el autobús descapotable de los campeones encabezando un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad. Desde los primeros metros, miles de aficionados se echaron a las calles para acompañar a los jugadores, entre bengalas, humo blaugrana, lluvia de confeti y cánticos constantes para los futbolistas y para Flick.

Los jugadores, todos con una camiseta conmemorativa con el lema 'Una manera de ser, una manera de ganar', no dejaron de cantar, bailar y lanzar confeti a los aficionados mientras disfrutaban de comida y bebida sobre el autobús. Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny fueron algunos de los más animados de la celebración, en la parte delantera del bus, mientras que Eric Garcia, Raphinha y João Cancelo custodiaron los trofeos de Liga y Supercopa en la parte trasera del vehículo.

Uno de los momentos más comentados de la tarde lo protagonizó Pedri, que se arrodilló ante Marcus Rashford, autor del primer gol en el triunfo liguero contra el Real Madrid, para entregarle un ramo de rosas blaugranas y besarle la mano ante las risas de toda la plantilla. También se escucharon cánticos hacia el RCD Espanyol y el Real Madrid durante varios tramos del recorrido.

En declaraciones a los medios del club durante la rúa, Frenkie de Jong destacó la conexión entre plantilla y afición. "Tenemos mucha gente de La Masia, jugadores que dan todo por el equipo y transmitimos eso a la gente. Espero que no sea la última rúa, queremos ganar la Champions", aseguró el neerlandés.

Por su parte, Lamine Yamal volvió a desatar la euforia del barcelonismo. "Es increíble, siempre están con nosotros los días importantes y los que no. Los amamos, es el club de nuestra vida y siempre estaremos aquí por ellos. Tenemos que valorar cada título porque no es fácil ganarlos", manifestó el joven extremo blaugrana.