El Barça empata (4-4) al Benfica en el 96' sin nada en juego

Las de Giráldez fallaron en defensa pero no dosificaron ya primeras en el broche a la fase de grupos de la Champions



MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESSS) -

El FC Barcelona Femení empató (4-4) contra el Benfica este miércoles en la sexta y última jornada de la Liga de Campeones, sin nada en juego ambos equipos pero con un pique sano por llevarse el encuentro que aceptó el campeón hasta que empató en el minuto 96.

Las de Jonatan Giráldez encajaron los mismos goles que en toda la temporada ante un Benfica que, segunda del Grupo A tras un Barça que certificó el liderato en la jornada anterior, quiso darse un homenaje en casa. El conjunto portugués puso en más apuros de los que se recuerdan a un doble campeón de Europa que no se rindió.

El Barça golpeó primero, hasta ahí todo dentro del guion de un equipo culé muy superior durante toda la temporada a sus rivales. Graham y Patri Guijarro pusieron un 0-2 en dos zarpazos a los 20 minutos pero el Benfica, que miró siempre a la meta rival y presionó, se fue con 2-2 al descanso con un doblete de Alidou.

Al poco de la reanudación, fue Graham quien firmó su doblete, pero la valentía de las locales y la dificultad azulgrana para frenar los ataques portugueses vaticinaban más goles con media hora por delante. Así, Jessica Silva, ex del Levante, vio premio a su gran partido logrando el 3-3 y, a diez minutos del final, en un saque de esquina, llegó el 4-3 de Bronze en propia puerta.

Pese a no tener su mejor día atrás, el Barça no negoció el irse al ataque y el final fue un asedio que hacía inevitable no esperar un gol del vigente campeón de Europa. El Benfica achicó balones como pudo, perdió por lesión aparentemente grave a Ucheibe y Brugts, Bronze, Ari Arias y Mariona rozaron el tanto del empate.

En el último minuto del descuento, en un saque de esquina, voló Bronze para mandar el balón a la red y desquitarse del gol en su portería. El Barça mostró orgullo, además de artillería en Lisboa, para seguir su camino invicta hacia cuartos de final pese a tener enfrente a un rival que se creció como pocos ante las catalanas.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: BENFICA, 4 - BARÇA, 4. (2-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

BENFICA: Pauels; Araujo, Ana Seiça (Costa, min.66), Ucheibe (Matilde, min.90); Lucía Alves, Gasper, Andreia Faria (Almendariz, min.75), Falcón (Amado, min.66); Alidou, Nycole Raysla (Lara Martins, min.75) y Jessica Silva.

BARÇA: Gemma; Bronze, Marta Torrejón (Martina, min.86), Engen, Ona Batlle (Ariana, min.86); Aitana (Vicky López, min.68), Walsh, Patri Guijarro (Pina, min.68); Graham, Salma (Brugts, min.68) y Mariona.

--GOLES:

0 - 1, min.18, Graham.

0 - 2, min.20, Patri Guijarro.

1 - 2, min.26, Alidou.

2 - 2, min.45, Alidou.

2 - 3, min.54, Graham.

3 - 3, min.71, Silva.

4 - 3, min.81, Bronze (propia puerta).

4 - 4, min.96, Bronze.

--ÁRBITRA: Rusta E. (ALB). Amonestó a (Seiça, min.41) y Costa (min.70) por parte del Benfica. Y a Batlle (min.79) en el Barça.

--ESTADIO: Benfica Campus.