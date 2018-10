El Barça de Guardiola, al cine y televisión con el documental 'Take the ball, pass the ball'

Publicado 17/10/2018 18:05:37 CET

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona de Pep Guardiola, considerado por muchos el mejor equipo de la historia del club con 14 títulos ganados de 19 posibles entre 2008 y 2012, irá al cine y a la televisión con el documental 'Take the ball, pass the ball' dirigido por Duncan McMath e inspirado en un libro del periodista Graham Hunter.

El documental pretende ser la "historia definitiva" sobre "la mejor alineación de fútbol jamás concebida" y recoge las cuatro temporadas de Pep Guardiola como entrenador del primer equipo del FC Barcelona, que abrió con un triplete y terminó con la mejor época a nivel de títulos.

Dando voz al entonces presidente del club, Joan Laporta, al hijo del fallecido y creador del 'Dream Team' Johan Cruyff, Jordi Cruyff, y a casi todos los miembros del vestuario de la era Guardiola, el documental narra desde la primera línea no sólo los éxitos sino momentos más amargos.

"Los propios jugadores revelan la tensión provocada por la agria rivalidad entre Guardiola y Mourinho, la importancia de la visión de Johan Cruyff para alcanzar el éxito, la emoción de la lucha contra el cáncer de Abidal para llegar a levantar la cuarta Copa de Europa, o cómo Messi, el mejor jugador que el mundo ha visto, estuvo a punto de ser rechazado por el Barça cuando tenía 13 años", señala la productora del documental.

Inspirado en el libro 'Barça: The Making of the Greatest Team in the World' de Graham Hunter, incluye entrevistas exclusivas con jugadores actuales y exjugadores del equipo, como Leo Messi, Xavi, Andrés Iniesta o Thierry Henry, además de una contribución del propio Pep Guardiola.

Thierry Henry, pieza del tridente ofensivo formado junto a Samuel Eto'o y Leo Messi, asegura en un avance del documental que no se puede ser fan del fútbol y no serlo del Barça. "Si me dices que te gusta el fútbol y no te gusta el Barcelona, tienes un problema", manifiesta.

Pero es Leo Messi, estrella del Barça de Guardiola y del presente, quien remarca el origen de todo. "Fue un poco el comienzo de todo. Viene desde hace mucho tiempo, de la época de Cruyff, que es una filosofía distinta y no es fácil de engancharla a la del Barcelona", aporta.

También Xavi Hernández, antiguo capitán y ahora jugando en Catar, recuerda qué pensó cuando supo que Pep Guardiola le entrenaría. "Sólo con la noticia de que Guardiola va a entrenar al primer equipo ya estoy sintiendo algo de que vamos a ir bien", señala.

'Take the ball, pass the ball' ('Toca y pasa el balón' en su versión en castellano) es un largometraje documental que estará disponible en breve tanto en salas de cine como en DVD, descarga digital y televisión.