El Barça le endosa una 'manita' al Como (5-0) para recuperar el Gamper

Lamine Yamal y Fermín lideran a un gran Barça que sigue arrollando a una semana de LaLiga

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este domingo al Como (5-0) para recuperar su Trofeu Joan Gamper, que el año pasado perdió ante el AS Mónaco, gracias a dos dobletes de Lamine Yamal y de Fermín López en un partido en el que de nuevo los de Hansi Flick estuvieron arrolladores en ataque.

Tras ganar con facilidad y muchos goles los tres partidos de la gira asiática, el reforzado Como 1907 de Cesc Fàbregas, con Sergi Roberto como líder en la medular, se presentaba como una última piedra de toque más seria pero el Barça, pese a un susto inicial, apenas sufrió en defensa pese a que Joan Garcia, titular y jugando el partido entero, tuvo más trabajo que en Japón y Corea del Sur. Pero el mejor jugador del partido fue Fermín, con sus dos goles y su entrega.

El centrocampista canterano, que aseguró que quiere seguir en el Barça, bien pudo ver ese galardón del 'MVP' en manos de Lamine Yamal, que también marcó por partida doble, rozó el 'hat-trick' e hizo las delicias de los casi 6.000 espectadores que prácticamente llenaron las gradas del Estadi Johan Cruyff. Lamine fue, de hecho, el primero en avisar en el minuto 20, y abrió la caja de los truenos para el Como, totalmente superado.

Fue Fermín López, después de la clara primera ocasión del '10', quien recuperó un balón con una gran presión, leyendo bien el espacio hacia el que iría un balón mal jugado por la defensa del Como. Y no se lo pensó y nada más recuperar, centrado en la frontal del área, disparó con la izquierda cruzado, superando al portero Jean Butez.

Estaba en estado de gracia Fermín. Titular, con confianza, asociándose bien con Lamine Yamal y bigoleando. Si el primero fue gracias a ser pillo, el segundo fue la demostración de que es un mediapunta con gol, mucho gol. Porque Frenkie de Jong le dio un balón atrás, tras una acción de Lamine, y Fermín la envió al fondo de la red sin dudar, desde la lejanía.

En el 37', casi sin descanso, Fermín se vistió esta vez de pasador para darle un gran balón a Marcus Rashford, que venía en velocidad y cabalgó por la banda derecha antes de levantar la cabeza, ver en la otra banda a Raphinha y asistirle para que el brasileño fulminara a Jean Butez, que poco pudo hacer en los goles encajados. El Barça quería olvidar el 0-3 del Mónaco hace un año, y fue a por el Gamper de inicio de forma arrolladora.

Tras una recuperación de Raphinha, con falta reclamada por la defensa del Como, casi dentro del área, uno de los capitanes se la regaló en bandeja a Lamine Yamal, que solo tuvo que empujar la pelota a la red para marcar el 4-0, marcador con el que se llegó al descanso de este Gamper ya sentenciado.

Ferran Torres entró por Marcus Rashford en el descanso. Un cambio seguramente pactado o pensado de inicio por Hansi Flick, que esta vez apenas tocó dos teclas tras los primeros 45 minutos. El inglés, quizás por exceso de confianza o por usar su pierna mala, falló un gol cantado tras una buena jugada individual en la que superó al portero pero tiró fuera a portería casi vacía. Y su relevo, el 'Tiburón' valenciano, dio un pase de gol a Lamine en el 48' para que el extremo de Rocafonda firmara su doblete y la 'manita'.

Mientras, Joan Garcia realizaba poco después su cuarta parada, de mérito esta vez ante Jayden Addai a bocajarro. Pero tanto el portero catalán como la defensa 'culer' estuvo a buen nivel, tirando bien los fueras de juego y estando acertados al corte. Buen síntoma de cara al inicio de LaLiga EA Sports ante el RCD Mallorca del siguiente fin de semana. Y más tras la salida inesperada a Arabia Saudí de Iñigo Martínez.

Lamine, de lejos, buscó su 'hat-trick' pero Butez lo impidió y el marcador ya no se movió. El Barça tuvo el balón, el Como intentó jugar más y encontró algo de precisión pero sin puntería arriba, y lo más destacado fue la ovación del Johan Cruyff a su excapitán Sergi Roberto, que tuvo un sentido y emotivo homenaje antes de que Ronald Araujo, ante la lesión de Marc-André ter Stegen, levantara el Trofeu Joan Gamper 2025.