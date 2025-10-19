El Barça no apabulla al Granada y Real Madrid y Real Sociedad aprovechan otro tropiezo del Atlético en la Liga F Moeve

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona continúa como sólido líder de la Liga F Moeve 2025-2026 después de lograr su victoria seguramente más trabajada de la temporada al batir por 2-0 al Granada CF, mientras que el Real Madrid y la Real Sociedad se quedan como sus principales perseguidores tras otro tropiezo del Atlético de Madrid tras la disputa de la octava jornada.

El conjunto blaugrana promediaba más de cinco goles por partido en el campeonato doméstico, pero el equipo nazarí logró contenerle, aunque de forma insuficiente para arañar algo positivo ante un rival que optó por muchas rotaciones antes del parón internacional y que se llevó algún susto.

El Granada, de hecho, ha sido el rival hasta el momento que más ha aguantado sin encajar por parte del actual campeón ya que no recibió el 1-0 por parte de Claudia Pina hasta el minuto 52. Luego, a pesar de los cambios con jugadoras de más peso por parte de Pere Romeu, consiguió mantener la incertidumbre por lo corto del marcador hasta que la portuguesa Kika Nazareth sentenció poco antes del minuto 90.

El FC Barcelona mantiene siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid y la Real Sociedad, los únicos equipos que estaban empatados a 14 puntos que pudieron sacar el triunfo y además de forma muy clara. El conjunto madridista sigue cogiendo más regularidad y, pese a las rotaciones introducidas por Pau Quesada, goleó por 4-0 al colista Levante UD con tantos de Pau Comendador, Sarah Holmgaard, Alba Redondo y Rocío Gálvez. El realista se llevó el derbi guipuzcoano ante la SD Eibar en Ipurua por 0-3, con todos los tantos tras el descanso obra de Edna Imade (2) y Claire Lavolgez.

En cambio, el Atlético de Madrid demostró que no está atravesando su mejor momento, sobre todo a nivel ofensivo, y empató a un gol en su visita a Riazor a un Deportivo ABANCA donde la guardameta portuguesa Inés Pereira fue clave para mantener a las suyas con opciones pese al gol inicial de Gaby García, equilibrado finalmente por Millene Cabral para certificar el cuarto partido sin ganar de las colchoneras, que sumaron su tercer partido liguero sin ganar para estar ya a nueve puntos de la cabeza y que llevan dos goles en sus últimos cuatro choques.

También falló en esta jornada el Costa Adeje Tenerife, que tropezó de nuevo en el Heliodoro Rodríguez tras empatar a dos goles con el FC Badalona Women, con todos los tantos en el primer tiempo. Esto lo aprovechó el Madrid CFF para colocarse quinto, a tres puntos de Real Madrid y Real Sociedad, tras ganar 1-3 al Sevilla FC.

Además, el resto de la jornada dejó de nuevo sin estrenar su casillero de victorias al Athletic Club, que empató sin goles en su visita al Alhama CF El Pozo, y al DUX Logroño, que cayó en Las Gaunas por 0-2 ante un RCD Espanyol que coge aire tras sumar su segunda victoria seguida.