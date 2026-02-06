El Barça no se fía de un Mallorca bipolar

Archivo - Ferran Torres en el RCD Mallorca - FC Barcelona en Son Moix en agosto de 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al RCD Mallorca en el Spotify Camp Nou (16.15) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los de Hansi Flick quieren ganar en casa para por lo menos mantenerse líderes y forzar un tropiezo de sus perseguidores, antes de centrarse en las semifinales coperas, frente a unos mallorquines incapaces de ganar a los catalanes en Liga desde 2009 y que llegan dispuestos a cortar esa mala y, de paso, poder sumar lejos del Mallorca Son Moix.

Son 3 puntos de Liga más pero que tendrán más peso para el Barça si los consigue porque el Real Madrid, que cuenta sus últimos duelos ligueros por victorias y que aprovechó la derrota catalana en Donostia para ponerse a 1 punto, no juega hasta el domingo contra el Valencia CF, en Mestalla a las 21.00 horas. Y no hay mejor manera de presionar que ganar, aunque ello pueda también provocar un plus de energía en el rival.

En el fútbol las sensaciones mandan más que los números, pero las estadísticas están ahí para quien quiera mirarlas. Y dicen que, en duelos directos entre Barça y Mallorca en Liga, los de Palma no vencen a los de Barcelona desde el 17 de mayo de 2009 (2-1 en casa) y, si se miran duelos en la capital catalana, el último triunfo 'bermellón' fue el 2-3 del 11 de mayo de 2008. Tuvo en ese periodo el Mallorca la sartén por el mango, pero el Barça hace años, décadas, que manda y lleva la corona.

Los blaugranas saben, eso sí, que no hay lugar para la relajación porque ante el Sevilla llevaban años sumando y esta misma campaña, en el Sánchez Pizjuán, cayeron con estrépito (4-1). Así que los 'culers' deben salir a por todas para ponerse por delante y encarar un triunfo que buscarán sea como sea, pero que intentarán que no tenga que llegar vía remontada, el 'santo y seña' de este Barça pero que pone al límite a jugadores, 'staff', socios y socias y seguidores.

A diferencia del Mallorca de Jagoba Arrasate, que se centra únicamente en esta Liga, el Barça viene de jugar los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre contra el Albacete, y ganó por la mínima (1-2) a un equipo manchego que venía de cargarse a Real Madrid y Celta de Vigo. Ahora, los 'culers' jugarán en Madrid la ida de las 'semis' contra el Atlético, pero antes deben centrarse en recibir al Mallorca con la atención puesta al cien por cien en LaLiga. Porque otro tropiezo pondría en bandeja el liderato a los blancos.

Por su parte, el RCD Mallorca viene de disfrutar de una semana de preparación con buenos ánimos, los logrados al ganar el pasado lunes al Sevilla en casa (4-1). Una goleada para coger ánimos, para soñar con alejarse de la zona baja puntuando en el todavía en obras Spotify Camp Nou, que sigue sin poder aumentar la capacidad. Y es más fácil ganar a 45.000, aproximadamente, 'culers' que no a 60.000, si bien eso es lo de menos. El Mallorca sabe que su bipolaridad, con buenos números en casa y mucho peores fuera, cambiaría si asaltan el feudo 'culer'.

"Está claro que hay que amenazarles. Tenemos que tener claro por dónde puede ir el partido, pero el tema de amenazar sobre todo los espacios y la portería rival es algo vital para nosotros, porque si no es cruzar los dedos y esperar, y eso normalmente no suele ir bien", declaró en rueda de prensa Arrasate, dejando claro que su intención no será la de acularse.

Otra cosa es que el Barça les obligue a hacerlo, porque los blaugranas suelen amarrar el balón y poner en jaque al rival desde la presión, con y sin balón. No obstante, quien suele liderar esa presión alta es un Raphinha que no estará contra el Mallorca, igual que no estuvo en Albacete, por una pequeña lesión que no le impediría jugar contra el 'Atleti'.

Junto al brasileño, uno de los capitanes y porta-estandartes del juego de Flick, serán baja Pedri, el metrónomo 'culer' pese a que está "progresando adecuadamente", según Flick, y tampoco estarán Gavi ni Andreas Christensen. El resto está a punto para intentar sofocar esos ánimos 'bermellones' y calmar las aguas del Mediterráneo que les separan y que siglos atrás también les unieron. Sin duda, remar en contra no es la idea de un Barça que debe mejorar en los arranques de partido y en evitar pérdidas que suelen pagar muy caras.

En el cuadro mallorquinista, Arrasate tendrá las bajas de Taku Asano por una pequeña lesión, del delantero referencia Abdón Prats, baja por un tema personal, así como de Marash Kumbulla, falto de entrenamientos, y del 'capi' Antonio Raíllo. Pero sí tiene refuerzos invernales, como Jan Salas, Zito Luvumbo o Justin Kalumba. Y tiene motivado a Pablo Torres, que se enfrenta a su exequipo en un Spotify Camp Nou que no llegó a pisar en su versión actual.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres.

RCD MALLORCA: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Antonio Sánchez, Mascarell, Samu Costa, Darder; Muriqi y Jan Virgili.

--ÁRBITRO: Quintero González (C. Andaluz).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15 horas/Movistar+.