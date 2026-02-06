Flick: "Estoy muy contento con Deco, tenemos la misma filosofía"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, en rueda de prensa antes de un partido de LaLiga EA Sports - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes en la previa del partido de LaLiga EA Sports contra el RCD Mallorca de este sábado en el Spotify Camp Nou que está "muy contento" con la relación de trabajo con el director deportivo, Deco, porque comparten "la misma filosofía" en la planificación deportiva y cuentan con la confianza necesaria para desarrollar el proyecto.

"Estoy muy contento con esta situación porque creo que tiene la confianza. Buscamos los mismos jugadores, tenemos la misma filosofía y nos deja trabajar, que es lo más importante. No había tenido esto nunca y lo valoro mucho", afirmó en rueda de prensa.

En el plano deportivo, el técnico alemán elogió el crecimiento de Frenkie de Jong, de quien destacó su capacidad con el balón y su evolución en liderazgo. "Está jugando de '6' o de '8'. Es fantástico con el balón y también ha mejorado su liderazgo en el campo, algo que le toca por edad. Se siente muy bien en Barcelona, le gusta el club y la ciudad y está en un buen estado de ánimo", señaló.

También valoró la progresión de Lamine Yamal, al que pidió seguir trabajando con la misma exigencia diaria. "Lo importante es que entrene como un campeón. Es muy inteligente también en el campo. Si entrenas al 100 por ciento podrás hacerlo. Es increíble lo que puede lograr y tiene todavía más potencial que nos puede enseñar en los próximos años", comentó.

E insistió en que el joven atacante debe centrarse en la temporada actual. "No tiene que pensar en la próxima temporada, tiene que centrarse en esta. Está haciendo un buen trabajo y veremos lo que pasa al final", añadió.

Sobre Ronald Araujo, destacó su importancia dentro del vestuario. "Es uno de nuestros capitanes y líderes. Está físicamente diferente a otros jugadores, es rápido y bueno en los duelos. Tenemos que ir paso a paso y ayudarle a adaptarse mejor a nuestra filosofía", manifestó.

Flick también subrayó la aportación de los jugadores formados en La Masia y elogió el rendimiento de Fermín López. "La Masia hace un trabajo fantástico y lo más importante es que los entrenadores creamos en la calidad de estos jugadores. Fermín es un jugador que quiere al Barça, con mucho talento y rendimiento, y está jugando a su máximo nivel", apuntó.

En cuanto al estado físico de la plantilla, explicó que Pedri "está progresando adecuadamente" aunque todavía no hay fecha concreta para su regreso, mientras que la vuelta de Raphinha dependerá de su evolución diaria y de la autorización de los servicios médicos. "Tenemos que ir paso a paso", recalcó sobre el brasileño.

Por último, el entrenador blaugrana advirtió del peligro del Mallorca, especialmente del delantero Vedat Muriqi. "Está haciendo una gran temporada y tendremos que ir con cuidado con él. El equipo está en un buen estado de ánimo y tenemos que estar más centrados en acabar las jugadas en ataque", concluyó.