El Barça no homenajeará a los campeones del mundo en el Camp Nou y hará un acto de exaltación de la estelada

Joan Laporta en el palco del Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona no realizará ningún tipo de homenaje ante su afición en el Spotify Camp Nou a sus futbolistas que fueron campeones del mundo el pasado mes de julio "porque no se da en el contexto y en el momento más apropiado", y sí llevará a cabo este jueves un acto de exaltación de la estelada tras lo sucedido el pasado domingo en la localidad alicantina de Elche con un aficionado y la policía.

"No, hemos decidido que no se hará ese acto que queríamos hacer de reconocimiento en los jugadores del Barça que ganaron el Mundial y que nos había propuesto la Real Federación Española porque no se da en el contexto y en el entorno más apropiado, o el momento más apropiado", expresó Laporta en declaraciones a los medios oficiales del club.

El dirigente subrayó que esta decisión ya se la han comunicado a la propia RFEF y que en el organismo "o han entendido perfectamente". "No se hará porque entendemos que el fútbol debe servir para unir y no para generar ciertos enfrentamientos que creo que no convienen a nadie", zanjó sobre un acto que rendiría homenaje a Lamine Yamal, Pedri González, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi, Joan Garcia, Eric Garcia, el recién fichado Rodri Hernández, además de un Ferran Torres que ya no está en el equipo tras su traspaso al PSG francés.

Por otro lado, el mandatario confirmó que el club hará un acto de "exaltación" de la estelada durante el partido de este jueves en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club tras lo sucedido el pasado domingo en Elche entre la policía y un aficionado que portaba esta bandera.

"La estelada representa la forma de pensar de muchos culés y catalanes. De hecho, yo diría que España se define como un estado social y democrático de Derecho, en el que la libertad de expresión está dentro de sus derechos fundamentales de la Constitución española. Y la estelada, en este sentido, está en el marco de la libertad de expresión", advirtió Laporta.

Para el dirigente, este símbolo "expresa los anhelos de libertad y la voluntad de ser libres de muchos culés y catalanes". "Y, por tanto, entiendo que debe respetarse. Esta voluntad forma parte de la libertad de expresión y, además, que es una forma de expresarnos de forma pacífica y que no genera ni violencia ni odio", recalcó.

"Debe respetarse la estelada, bajo mi punto de vista, porque representa nuestros anhelos de libertad, al igual que deben respetarse todos los demás símbolos que expresan una determinada forma de pensar, siempre y cuando sea de forma pacífica, no violenta y que no genere odio", sentenció.

El club blaugrana también rechazó y condenó "la actuación desproporcionada y violenta" de la policía del pasado domingo con un joven que llevaba una estelada al Martínez Valero para presenciar el partido contra el Elche CF y del que se han puesto "a disposición para ayudarles con lo que sea necesario al respecto" a él y a su familia.

En este sentido, desde el club, que ya condenó lo sucedido el pasado lunes, piden, "una vez confirmados los hechos" y tras ver imágenes "estremecedoras y muy claras", que los agentes implicados "tengan su castigo y sus sanciones a lo que correspondan a estos casos". "Y que este acto de exaltación en el Spotify Camp Nou ya sirva de una vez por todas para que los culés y los catalanes podamos ir con la estelada sin que corra peligro nuestra integridad física y que sirva también por una vez por todas que la estelada no esté estigmatizada y que deje de estar estigmatizada por las fuerzas de seguridad y orden público", sentenció.